​Искусство в подсобке

Уже три года театр актера и куклы «Петрушка» живет в здании бывшего кинотеатра «Аврора». Труппа встречает зрителя счастливыми улыбками и радует юных суругутян качественными постановками на сцене Сургутской филармонии. Но вот готовиться к своим спектаклям творческому коллективу приходится в приспособленных помещениях, которые при первом взгляде на них (да и при всех последующих тоже) вызывают ужас.

Когда заходишь в здание, первое, что бросается в глаза — протекшие, местами обвалившиеся потолки и большое количество то тут, то там стоящих декораций. По театру торопливо проходят сотрудники — совсем скоро открытие сезона и премьера «Красной шапочки».

Заглядываем на репетицию грядущей постановки. В бывшем кинозале зрителей нет, и никогда больше не будет — за экраном, где раньше показывали фильмы, находится промерзшая и признанная аварийной стена. Сидения используют как склад для реквизита.

Сцена перед экраном неглубокая, и актеры с ширмами здесь не помещаются. Зато пространства перед ней хватает для репетиционной площадки. Правда, тут готовят только крупные спектакли.

Чтобы увидеть, где репетируют небольшие постановки, спускаемся в подвал. Раньше здесь располагался паб Peoples, и по виду помещение не сильно изменилось, его лишь немного приспособили для нужд театра. Например, в кабинках, где раньше ужинали посетители ресторана, расположились актерские гримерки.

Еще на цокольном этаже находится бутафорская. Путь к ней лежит через полуразрушенные лестницы.

В мастерской трудится художник-декоратор Василий Мельницкий. Он несколько застенчиво говорит, что для работы ему не хватает окон. Без них в подвал не поступает живой свет, и нет возможности проветрить помещение.

В здании холоднее, чем на улице. Рядом с рабочими местами стоят калориферы, кондиционеры включены на режиме обогрева. Сотрудники объясняют: так всегда в межсезонье. Когда включат центральное отопление, станет лучше. А осенью и весной труппа не успевает покупать лекарства от простуды.

На балконе, где были кафе, теперь художественная мастерская. Именно здесь создаются все куклы, шьются костюмы и готовятся элементы декораций. «На самом деле, сейчас мы живем в хороших условиях. Ну, если сравнивать с тем, что было раньше, когда театр жил сначала в ДК "Геолог", а потом 10 лет в двухэтажном фенольном здании, — рассказывает главный художник Альбина Швабенланд, которая работает в «Петрушке» уже 25 лет. —

Нам некогда разглядывать протекающие потолки, мы смотрим в будущее, ждем новое здание и трудимся над множеством проектов.

Большая проблема для театра — отсутствие собственной сцены. Чтобы показать спектакль зрителю в воскресенье, весь мужской актерский состав «Петрушки» выставляет декорации и реквизит дважды: на репетициях и в залах Сургутской филармонии.

Режиссер Надежда Фисенко объясняет, что в «Авроре» нет сценического света, толковой сцены и подходящего звука. Учитывая, что актеры выступают в филармонии, где условия совсем другие, представление буквально рождается заново за одну ночь. На это порой уходит около пяти часов. Обычно это происходит вечером, перед показом. Потом актерам еще нужно выспаться, ведь рано утром их ждет репетиция и выступление.

«Сохранить материальную часть спектакля очень сложно. У театра нет своего транспорта, чтобы перевозить ее, поэтому мы заказываем грузовые перевозки. А ведь неизвестно, что везли в машине до этого. Кроме того, бывают случаи, когда автомобиль ломается, из-за чего мы опаздываем», — дополняет режиссер.

В год театр показывает около 540 выездных постановок. Постоянная перевозка декораций быстрее приводит к их износу и повреждению. А учитывая условия труда, актерам сложнее развиваться. «Сейчас из труппы уходит один из наших талантливых профессионалов. Для коллектива это большая потеря, ведь он играл в главных ролях и был задействован во многих спектаклях, — рассказывает директор театра Алена Блинова. — Найти кукольника — задача непростая. Вузы набирают курсы по обучению данной специальности не каждый год. В России всего четыре учебных заведения, где есть такие факультеты».

Этот вид театрального искусства не так прост, как кажется на первый взгляд. Держать куклу на вытянутой руке за ширмой в течение пяти часов репетиции — тяжелая физическая работа, которая не только приносит дискомфорт, усталость, но и боль в мышцах. С годами у кукольников появляются профессиональные заболевания (ранний артрит и остеохондрозы). А в плохо освещенном помещении к списку болезней добавляются проблемы со зрением.

В творческий коллектив театра входит более 46 сотрудников, 14 из них актеры. Директор замечает, что кадров не хватает. «При нормах труда необходимо два актерских состава по десять человек, — поясняет Алена Блинова. — В городе дети и их родители заинтересованы в постановках. Бывает, нас просят приехать в сад или школу на выходных, потому что у взрослых нет возможности посещать театр с ребенком. Иногда приходится отказывать, потому что просто некому ехать».

О новом здании коллектив мечтает все 27 лет. Директор объясняет, что сейчас вопрос сдвинулся с мертвой точки «На бюджетную комиссию направлена заявка о выделении дополнительных средств на проектно-изыскательские работы на 2018 год, — добавляет Блинова. — Когда будет проект, мы сможем попробовать включаться даже в федеральные программы».

По последней информации возведение нового здания для театра планируют внести в городской бюджет. Когда именно — неизвестно. Если идея получит одобрение, строительство будет длиться около трех лет.

Директор театра также пояснила, что в городе нет подходящего пустующего здания, где могла бы расположиться «Петрушка». Для создания спектаклей необходима особая акустика. Также не обойтись без просторных помещений для склада и художественных мастерских. А на вопрос о том, почему нельзя переехать, например, в филармонию, директор театра пояснила, что там уже работают шесть коллективов, и здание просто не сможет вместить еще одну труппу.

Сейчас театр ищет инвесторов через сайт инвестпроектов и раздумывает о создании краудфандинговой платформы. Касательно последней сотрудники отмечают, что это действенный метод сбора средств: на храмы ведь собирают пожертвования, а театр Сургуту нужен не меньше.

Фото А.Онопы