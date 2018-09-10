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Голос суй

Интересная электоральная коллизия вышла в Сургуте. Народ активно зазывали на выборы с помощью уже проверенного метода – викторины. И рекламу гнали из всех утюгов (из нашего тоже, к слову), и брошюры школьникам на 1 сентября выдавали вместе с учебниками, и власти агитировали жителей приходить «в пункты приема анкет», которые по невероятному совпадению находились в одном здании с избирательными участками. Я уж молчу про бойкую торговлю всем подряд рядом с местами для голосования - это уже можно назвать классикой российских выборов.

И народ действительно пошел. Только не голосовать. Насколько многочисленен был поток участвующих в викторине, настолько же скромен оказался и состав избирателей.

Любопытное наблюдение: возможность выиграть какой-то условный приз для большинства горожан стала важнее, чем выражение гражданской позиции. Не удивлюсь, если количество участвующих в викторине в Сургуте окажется меньше, чем проголосовавших. Причем искать в этой ситуации какую-то идейную подоплеку в духе «я против выборов, но на викторину пойду» не стоит, наивно это.

Все куда банальнее: просто выборы в России (кроме президентских) уже давно не вызывают ажиотаж среди населения. Скорее скептицизм и лютое равнодушие. Сейчас к этому добавилось еще и резкое падение уровня доверия к власти на фоне танцев с бубном вокруг пенсионной системы. Так что рискну предположить, что многие просто стали относиться ко всему происходящему с бытовым фатализмом: Голосуй, не голосуй, все равно получишь…Может, тоже взять на вооружение эту прибаутку, хоть от переживаний спасет.


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Сегодня в 19:23, просмотров: 121, комментариев: 1


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Комментарии:
Ринат Кадыров
не нравится
Сегодня в 20:57
тогда уж лучше, Выборы-выборы, кандидаты...

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