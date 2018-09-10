Таких инцидентов в Сургуте не было никогда

В выборах губернатора Тюменской области приняли участие 24,49 процента сургутских избирателей. Больше, чем на предыдущие выборы главы тюменской матрешки, но меньше, чем рассчитывала городская власть.

По словам председателя сургутской ТИК Светланы Гараниной, администрация Сургута ожидала, что до избирательных участков дойдет не менее 40 процентов горожан, обладающих избирательным правом.

«За Артема Зайцева (ЛДПР) проголосовали более 19 процентов избирателей, за Ивана Левченко (КПРФ)– 21.4 процента, за Александра Моора (ЕР) – 44,4 процента, за Владимира Пискайкина (СР) – 11,5 процента», - привела точные цифры Светлана Гаранина.

9 сентября прошли и довыборы депутатов думы Сургута шестого созыва по 4 и 22 одномандатным округам.

В выборах губернатора Тюменской области участвовали 123 участковых избирательных комиссии. На участки пришли 66 319 сургутян – 24,49 процента избирателей.

По 4 одномандатному округу работали четыре избирательные комиссии. На территории зарегистрировано около десяти тысяч избирателей, на выборы пришли 2 415 человек: 26,11 процента. Победил кандидат Единой России Дмитрий Нечепуренко.

По 22 одномандатному округу работало пять комиссий. На участки пришли 3 037 избирателей: 27,1 процента. За кандидата от ЛДПР Евгения Барсова проголосовало более трети избирателей – 1 082 избирателя, что обеспечило ему возвращение в городскую думу.

Напомним, что Евгений Барсов уже был депутатом думы Сургута, в том числе - и шестого созыва (общий стаж депутатства – 11,5 лет, с марта 2006 года). От депутатского мандата он добровольно отказался в октябре прошлого года, и одновременно вышел из партии «Единая Россия». «Партия не дает стране двигаться вперед», - пояснил политик свое решение, уточнив, что рассматривает вариант вступить в другую партию.

Избирательная кампания нового члена ЛДПР была, мягко скажем, неоднозначной. Вплоть до задержания агитаторов сотрудниками правоохранительных органов. Сейчас в деле о возможном подкупе избирателей разбирается УВД округа.

«Если бы подкуп был установлен до 31 августа, то кандидата можно было снять с выборов по решению суда. Но до указанной даты такого рода вопросов ни по одному из округов не было. Инцидент произошел в последнюю неделю, когда кандидата по суду снять уже нельзя. Проверку по данному факту органы внутренних дел, я уверена, завершат. Какими будут последствия – давайте не будем забегать вперед», - пояснила председатель сургутской ТИК Светлана Гаранина. – В истории Сургута таких инцидентов не было никогда».