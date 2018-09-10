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10 лет – как один день

Многие процессы внутри компании сегодня подлежат переосмыслению, своего рода, рестайлингу, который запустит новый жизненный цикл. В этом году мы готовимся к расширению своих компетенций и географии работы, чтобы наглядно показать - что жить можно не только ярко и безопасно, но и по-настоящему комфортно.

Многие процессы внутри компании сегодня подлежат переосмыслению, своего рода, рестайлингу, который запустит новый жизненный цикл. В этом году мы готовимся к расширению своих компетенций и географии работы, чтобы наглядно показать - что жить можно не только ярко и безопасно, но и по-настоящему комфортно.

В этом году наша компания перешагнула значимый рубеж – за плечами остались наполненные взлетами и падениями 10 лет колоссальной работы, которые для нас, на самом деле, стали хорошей «школой».

Самое важное в бизнесе – это люди. Я благодарен каждому и хочу сказать огромное спасибо всем, кто был или по сей день является частью нашей команды. Тем, с кем мы вместе прошли путь от маленькой, никому не известной компании до предприятия федерального уровня, входящего в топ-5 компаний России, которые выполняют полный комплекс услуг в области освещения.

Созданный нами рынок сегодня приносит городу новые возможности для развития и роста инвестиционной привлекательности. Думаю, я не преувеличу, если скажу, что Сургут, на сегодняшний день, является одним из самых стильных городов Югры в части вечернего облика – и, едва ли, кто-то из нас, его жителей, сегодня может представить родной город, не зажигающим с наступлением темноты свои яркие вдохновляющие огни.

Результаты нашей работы сегодня могут увидеть и оценить не только сургутяне – десятки реализованных нами объектов украсили вечернюю панораму Югры и других регионов России.

Сейчас архитектурная подсветка воспринимается, как нечто само собой разумеющееся. Освещение, как один из инструментов укрепления имиджа, сегодня применяется не только локально – отдельно взятыми предприятиями, но и комплексно охватывая целые города – где заказчиком выступает местный муниципалитет.

Когда мы только начинали свой путь, фраза «архитектурное освещение» вызывала у людей скорее недоумение, нежели интерес. Мы не знали, как донести до людей свои идеи так, чтобы они тоже ими зажглись. Но, как известно – настойчивость и смелость города берут. Отдельное спасибо - Сырвасову Михаилу Глебовичу, директору компании «Горремстрой», который тогда первый поверил в нас и доверил реализацию проекта освещения своего офиса, дав возможность проявить свой потенциал и сделать тот самый - первый и очень важный шаг.

Офис «Горремстрой»

Чтобы разобраться во всех тонкостях светотехнического ремесла, как и в любом другом деле – необходимо полное погружение в процесс. И мы «погружались» - неоднократно ездили в командировки, перенимали передовой опыт коллег из Азии, Европы, крупных российских производителей, принимая личное участие в процессе изготовления светодиодов на крупнейших заводах-изготовителях.

Светотехнический завод «YDIllumination», Китай, апрель 2013

Один из них - корпорация Neo-Neon LED Lighting International Ltd. – в 2011 объявила конкурс на лучший проект подсветки зданий и сооружений в странах Европы, в США, Австралии, Китае и России, реализованный на их оборудовании. Мы в тот момент только-только закончили работу над проектом освещения челябинского гранд-отеля «Видгоф», который с технической точки зрения по сей день является одним из сложнейших выполненных нашей командой проектов.

На конкурсы подобного уровня мы раньше не замахивались, а тут подумали – есть что показать, так почему бы и не попробовать. Вряд ли, на тот момент кто-то из нас мог предположить, что это решение станет одним из поворотных моментов в развитии нашей компании - фотографии вечернего «Видгофа», занявшего первое место, в итоге облетели тогда весь мир, вызывав настоящий фурор. А мы получили эксклюзивное право на поставку оборудования Neo-NeoN в Россию.

Спустя пару лет случился один забавный случай. В одной из поездок в Поднебесную, руководство корпорации SamsungGroup выразило заинтересованность в наших концептуальных наработках и технических решениях, ссылаясь на нашего челябинского победителя.

Нам предложили взаимодействие в качестве партнера, готового вкладываться и инвестировать в свое присутствие в стратегическом направлении развития светотехнической отрасли на территории Тюменской области. Суммы для того времени были озвучены баснословные.

Это был 2013 год – мы уже начали активно развиваться, взяли на себя несколько крупных проектов. А тут сотрудничество, да не с «кем-то там» - а с одним из заводов-прогрессоров мирового рынка светотехники.

Такими масштабами мы в то время еще не мыслили, и не имея - ни опыта международного взаимодействия, ни работы в связке с крупным холдингом - немного обдумали и все же отказались. Сейчас, спустя годы и тысячи установленных светоточек эта ситуация, конечно, вспоминается с улыбкой.

Гранд-отель «Видгоф», г. Челябинск

Большую роль сыграл в интенсивном развитии предприятия заданный в 2008 году Правительством РФ курс на энергосбережение. Старт госпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» пришелся как раз на начало деятельности нашей компании.

Стали поступать первые заказы на модернизацию. Мы пилотно реконструировали внутреннюю систему освещения в одном крупном нефтегазовском цехе – кратно сократили количество приборов, уменьшили потребление на 60%, увеличили освещенность. Результаты «до» и «после» оказались такими впечатляющими, что по сарафанному радио к нам быстро пришли еще несколько весомых объектов.

Цех ЭПУ «до» и «после» модернизации внутреннего освещения

Так, шаг за шагом, постепенно формировалась база портфолио, насчитывающая на сегодняшний день больше 150 реализованных проектов – как архитектурного, так и функционального освещения.

Гордиться действительно есть чем: многие наши проекты были признаны на федеральном уровне, одержав ряд побед на всероссийском конкурсе ENES, проходящем под патронажем Минэнерго России. Мы наладили плодотворное сотрудничество с ведущими строительными компаниями региона, предприятиями нефтегазового сектора.

Комплекс вахтовых перевозок ОАО «Сургутнефтегаз», проект реализован ООО «СветоДизайн-Югра» в 2017 году

Есть одна хорошая фраза: «нельзя получать, ничего не отдавая взамен». Сейчас, в период высокой индивидуализации общества, пройти мимо чужой беды зачастую, к сожалению, норма. В силу своих материальных и технических возможностей мы всегда старались помогать тем, кто просил о помощи - за эти 10 лет у нас в архиве накопилась внушительная папка с отзывами, обращениями и благодарностями от граждан и учреждений.

Поэтому, когда в 2015 году нами был запущен благотворительный проект по подсветке религиозных сооружений Сургута, в котором мы сами выступили в роли «просящего» - для нас было чрезвычайно важно ощутить ответную поддержку горожан. И мы ее получили - при участии неравнодушных сургутян и меценатов в городе по сей день ведется работа по архитектурной подсветке храмовых сооружений.

Часть из них уже стала достоянием вечерней панорамы города - Храм св. Татианы, Часовня св. Троицы, Храм вмч. Николая Чудотворца, модернизация освещения которого будет продолжена. Сейчас ведутся работы на Храме в честь святых Веры, Надежды, Любови и матери их Софии в районе НГДУ, завершается монтаж освещения монастырского комплекса «Умиление».

Эскизный проект освещения Храма в честь св. Веры, Надежды, Любови и матери их Софии

Еще один повод для гордости – разработанный и успешно примененный сначала в Белоярском, а теперь и в Сургуте механизм реализации единой концепции освещения города. Сегодня идет активная работа по архитектурно-художественной подсветке ключевых городских доминант в крупных городах Югры – Ура й, Пыть-Ях, Когалым, Нижневартовск и др. Зачастую соседние муниципалитеты сами выходят с нами на связь, заинтригованные перспективами.

Все это могло бы «держать нас на плаву» еще долгие и долгие годы. Но любой творческий процесс немыслим без постоянного прогресса. Чтобы избежать «профессионального выгорания» и оставаться в тонусе нашей творческой команде новаторов, как воздух, необходимы новые, требующие поиска нестандартных решений задачи и проекты.

«Волна энергосбережения», прокатившаяся по всей стране сносящим все на своем пути штормом, сегодня выходит на уровень стабильного и устойчивого развития, заложив прекрасный фундамент для становления нового федерального тренда – формирования комфортной городской среды.

В рамках одноименного приоритетного проекта, заявленного к реализации президентом РФ Владимиром Путиным на 2018-2022 годы, у каждого муниципалитета появились возможности благоустроить свои дворы и значимые общественные пространства, рассчитывая на помощь государства.

Вопрос благоустройства для Югры - один из ключевых на сегодняшний день. Мы уже сделали много верных шагов в этом направлении, совместно с жителями, властью и бизнес-сообществом работая над формированием нового бренда территории в части создания современного и безопасного светового облика, который является одним из главных «компонентов» комфортной среды.

Примеры реализации таких проектов уже нашли свое отражение в Концепции освещения города, разработанной ООО «СветоДизайн-Югра»

Заряженные яркой амбициозной целью мы снова с головой «погрузились» в новую и перспективную область, чтобы предложить Югре и другим регионам России - творческие и качественные решения по благоустройству общественных пространств и дворовых территорий, заложить эти стандарты на будущее.

Многие процессы внутри компании сегодня подлежат переосмыслению, своего рода, рестайлингу, который запустит новый жизненный цикл. В этом году мы готовимся к расширению своих компетенций и географии работы, чтобы наглядно показать - что жить можно не только ярко и безопасно, но и по-настоящему комфортно. Но в какие бы города и регионы не занесла нас судьба, мы всегда останемся «своими» - сургутской доморощенной компанией, патриотами родного города.

В качестве завершения этого материала, мне хочется выразить слова искренней благодарности от меня лично и всей нашей команды каждому, кто был с нами в эту десятилетку - нашим партнерам, меценатам, застройщикам, депутатскому корпусу, представителям окружного и местного муниципалитетов, средствам массовой информации. Спасибо за ваше доверие и долгие, по-настоящему продуктивные годы сотрудничества на благо родного города.


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Сегодня в 15:43, просмотров: 160, комментариев: 0


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