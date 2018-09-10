Голосовать за оппозицию — длительный политический тренд для Югры

По предварительным данным вчерашнего Единого дня голосования жители Югры отдали правящей партии всего 44,88 процента голосов. Таким образом, оппозиция оказалась в большинстве. Информационное агентство СИА-ПРЕСС связалось с членом Российской ассоциации политических консультантов Андреем Бондаревым, чтобы узнать, с чем может быть связана такая ситуация.

Низкая позиция «Единой России»

Как отметил лидер партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев, выборы проходили в относительно сложной для партии власти политической ситуации. Это было связано с тем, что в обществе ведутся дискуссии по некоторым законодательным новациям, и, в первую очередь, речь идет о проекте экономического закона об изменениях в пенсионном законодательстве. Партия «Единая Россия» обладает большинством в Госдуме и активно участвует в обсуждении закона. Это не могло не отразиться на том, что любой негатив, с которым люди восприняли законопроект, перенесся на партию власти. Я думаю, что ХМАО здесь не исключение.

Существует много факторов в сравнении с другими регионами. Если посмотреть электоральную историю Югры, то можно понять, что здесь традиционно сильны позиции партии ЛДПР. Так произошло и на этих выборах, и на выборах в окружную и областную думы, на прошлых выборах, позапрошлых. То есть, это такой длительный политический тренд для нашего округа.

Низкая явка

Тюмень и Ямал всегда были активнее ХМАО. Однако отмечу, что организацию прошедшего Единого дня голосования в округе отличала абсолютная прозрачность и минимальное применение административного ресурса. Это видно в тех муниципалитетах, где кроме выбора губернатора области других выборов не было.

Если говорить о технологии совмещения места и времени приема анкет викторины «Города Югры» и проведения голосования… Подобные методы критикуют, говоря, что это завуалированный способ подкупа, однако на самом деле это вовсе не так. Такими методами много чего не повысишь. Если у людей есть мотив и желание голосовать, то они пойдут на участки. Когда мотив слабеет, тут уже ничего не поможет.

Допустим, мы четко видим, что Нижневартовский район показал большую явку там, где были выборы в сельские поселения. Понятно, что люди заинтересованы в том, чтобы голосовать за те органы власти, которые ближе к ним. Поэтому у нас уже традиционно большая явка на выборы президента страны и на местные выборы глав муниципалитетов.

Так что могу сказать, что это были модельные, типичные выборы, на которых все устоявшиеся и хорошо понятные специалистам тенденции только утвердились.