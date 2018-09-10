Определять победителей викторины "Города Югры", возможно, будет генератор случайных чисел

11 сентября оргкомитет викторины "Города Югры" решит, как провести процедуру определения победителей. Рассматриваются два варианта: с помощью "талономешалок" или генератор случайных чисел с использованием защищенных информационных программ.

Об этом рассказала директор центра "Открытый регион" Оксана Макеева.

В викторине "Города Югры" приняли участие по предварительным данным почти 300 тысяч жителей округа.

"Полная картина будет ясна после окончательной обработки данных. 10 сентября мы соберем все анкеты по округу и начнем проверку правильности ответов, чтобы выявить победителей", - уточнила Оксана Макеева.

Списки победителей будут опубликованы на портале «Открытый регион – Югра» 13 сентября. В списке подарков: 22 автомобиля, 15 снегоходов, 22 скутера, 129 айфонов-X, 256 планшетов, предметы бытовой техники – утюги, блендеры, мультиварки, вафельницы, сэндвичницы, телевизоры, велосипеды и многое другое. С полным перечнем подарков с разбивкой по городам можно ознакомиться на портале «Открытый регион – Югра».