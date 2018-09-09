Кубок мира по водному поло уедет в США

В Сургуте завершились международные соревнования на Кубок мира по водному поло. В финальном матче за победу сражались команды России и США.

Победа досталась американской сборной со счетом 8:5.

На третьем месте - сборная Австралии, выигравшая у Испании со счетом 8:9.

На пятом месте - Китай, победивший Канаду со счетом 20:19 по булитам.

фото - lentachel.ru