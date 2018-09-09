По всему округу насчитывается 236 тысяч участников викторины "Города Югры"

Для нас очень важно то, что люди с большим интересом заполняют анкеты. Некоторые — прямо на пунктах прием.

Наш опыт QR-кодами оказался очень удачным, потому что все мы можем подтвердить, что очередей во время сдачи бланков нет. Буквально за 35 секунд происходит сканирование анкеты, проверка паспорта. Ни одной очереди в пунктах сдачи мы не видели, все спокойно.

В некоторых городах повышенный спрос на участие в викторине. На 16:00 у нас есть три лидера. Это Когалым, Лангепас и Покачи. В Когалыме сдано почти 15 тысяч анкет, в Лангепасе почти 12 тысяч, в Покачах — 6300.

Нельзя не отметить Сургут — самый большой город округа. В процентном соотношении он, может, и проигрывает, но на данный момент там было сдано 47 тысяч анкет. Ну а по всему округу сейчас насчитывается 236 тысяч участников викторины "Города Югры".

Напоминаю, что процедура определения победителей пройдет в следующие выходные, 15 и 16 сентября. Каждый город мы распределили по времени, начиная с 10 часов утра субботы. Как и прежде, розыгрыш пройдет в режиме онлайн-трансляции.