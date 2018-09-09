На данный момент Сургут демонстрирует довольно низкую явку на выборы. Корреспондент siapress.ru, работающий сейчас «в поле», поинтересовался у тех жителей города, которые все-таки решили исполнить свой гражданский долг, в чем заключается их мотивация.

Ирина, сургутянка: «Узнала о выборах из сообщений СМИ. Решила прийти и отдать свой гражданский долг и поддержать своего кандидата. Знала, что здесь же проходит викторина и подумала, почему бы не попытать удачу».

Нина Фоминична, пенсионерка: «Мы люди советские: нам сказали прийти на выборы, — значит, надо. О них рассказывали по телевизору, брошюры в почтовый ящик бросали. Я на все выборы хожу дисциплинировано, ни одни не пропускаю».

Владимир Мартынов, сургутянин: «Сложно не узнать о выборах, когда все заборы завешаны плакатами. Если глаза есть, увидишь. Я пришел потому, что, как гражданин России, хочу выбрать достойного человека. Я считаю, что нужно выбирать деловых людей. Политическая ориентация может быть разной, но человек должен быть активным и работящим».

Александр, сургутянин: «Я хожу на все выборы с 18 лет, а мне сейчас уже 55, вот и считайте, на скольких выборах я был. Это мой гражданский долг, а мотивация очень простая: я болею за Россию и за свой город».