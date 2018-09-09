Президента выбирали активнее

Все спокойно, участки работают, все проходит в штатном режиме. Нарушений избирательного законодательства не зафиксировано. Во всяком случае, на данный момент.

К сожалению, явка на выборы в Сургуте не очень хорошая — порядка 18 процентов избирателей на этот час.

Прогнозировать — всегда неблагодарное занятие. Но для сравнения: в марте 2018 года на выборах президента России за аналогичный промежуток времени у нас проголосовало 50 процентов избирателей Сургута. Пока надеемся, что жители проявят свою сознательность, время еще есть – до закрытия участков остается четыре часа.