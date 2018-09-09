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Президента выбирали активнее

Светлана Гаранина — о явке на выборы к этому часу

Все спокойно, участки работают, все проходит в штатном режиме. Нарушений избирательного законодательства не зафиксировано. Во всяком случае, на данный момент.

К сожалению, явка на выборы в Сургуте не очень хорошая — порядка 18 процентов избирателей на этот час.

Прогнозировать — всегда неблагодарное занятие. Но для сравнения: в марте 2018 года на выборах президента России за аналогичный промежуток времени у нас проголосовало 50 процентов избирателей Сургута. Пока надеемся, что жители проявят свою сознательность, время еще есть – до закрытия участков остается четыре часа.


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Сегодня в 15:47, просмотров: 162, комментариев: 0


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