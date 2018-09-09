Югра голосует

В Югре все 710 избирательных участков открыты и работают в штатном режиме, никаких происшествий не наблюдается за исключением неполадки, случившейся на одном из участков Березовского района, где было отключено электричество. Однако, по словам председателя окружной избирательной комиссии Дениса Корнеева, эту проблему удалось оперативно устранить.

На 10:00 явка на выборы по Югре составила 5,64 процента.

«Необходимо учитывать, что в эту явку входит та, что была на досрочном голосовании – 1,74 процента по Югре», — заметил Денис Корнеев в ходе пресс-конференции.

По его словам, в сравнении с 2014 годом, когда проходили предыдущие выборы губернатора Тюменской области, нынешняя явка несколько ниже, однако точных цифр Корнеев не называет.

UPD 11:00

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой сделал публикацию о своем участии в выборах: «Был на избирательном участке. Голосовал в Барсово. Сегодня мы выберем местные советы депутатов, глав поселений Сургутского района и губернатора Тюменской области <...> Я не люблю, когда за меня что-то решают и понимаю, что жизненно важные для населения функции могут обеспечить люди, обладающие соответствующими знаниями, определённым опытом хозяйствования и управления. Поэтому предлагаю всем высказать своем мнение на избирательном участке, а не дома за разговорами «на кухне» или лестничной площадке».

UPD 11:30

На участке №394 участок, расположенном в лицее им. Хисматулина, на 11:30 было 311 проголосовавших. Как сообщает корреспондент siapress.ru, большой активности на этом избирательном участке нет. По словам наблюдателей, никаких нарушений не зафиксировано.

Участок №395. Здесь должны проголосовать 2400 человек. На момент посещения участка корреспондентом siapress.ru, число избирателей составляло 308 человек. Нарушений нет. На участке присутствуют на как наблюдатели губернаторских выборов, так и наблюдатели довыборов.

UPD 12:40

И.о губернатора Тюменской области Александр Моор принял участие в голосовании.

Напоминаем, что губернатор Югры Наталья Комарова проголосовала досрочно 3 сентября.

По состоянию на 12:00 явка на выборы в Ханты-Мансийском автономном округе составила порядка 14,5% от общего количества избирателей.

UPD 13:00

Глава Сургута Вадим Шувалов принял участие в голосовании.

Фото: Р. Нуриев

UPD 14:00

По состоянию на 14:00 явка на выборы в Югре составила почти 247 тысяч человек - около 22,69 процента. Наиболее активными избирателями на данный момент являются жители Белоярского района (44.3%), Покачей (41,44%) и Нижневартовского района (40,8%).