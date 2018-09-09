Уважаемые жители Сургутского района!
Сегодня мы выбираем губернатора Тюменской области, глав и депутатов поселений Сургутского района. Я не буду призывать вас прийти на избирательный участок избитыми штампами и лозунгами. Но по мне лучше выразить мнение в кабинке для голосования, чем пустыми разговорами на кухне или лестничной площадке. Приходите и сделайте свой выбор.
Лучше выразить мнение на избирательном участке, чем на кухне
Уважаемые жители Сургутского района!
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Сегодня в 10:46, просмотров: 108, комментариев: 0
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