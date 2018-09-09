Лучше выразить мнение на избирательном участке, чем на кухне

Уважаемые жители Сургутского района!

Сегодня мы выбираем губернатора Тюменской области, глав и депутатов поселений Сургутского района. Я не буду призывать вас прийти на избирательный участок избитыми штампами и лозунгами. Но по мне лучше выразить мнение в кабинке для голосования, чем пустыми разговорами на кухне или лестничной площадке. Приходите и сделайте свой выбор.