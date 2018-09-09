Сургутяне, земляки!

9 сентября мы выбираем губернатора Тюменской области, выбираем руководителя огромного региона. Это знаковое событие!

Cегодня Югру и Тюмень связывает очень многое. Так, успешно работает программа «Сотрудничество», в рамках которой в нашем городе за последнее время построен ряд важных социальных объектов. Такие как Центр адаптивного спорта, кардиоцентр, детские сады и школы. Нужно, чтобы эта программа жила и дальше! Тюменская область – не чужой для нас регион. Мы отдыхаем там, лечимся, а у многих живут родственники. И нам не безразлично, что будет происходить в Тюмени через год, два, пять. У нас есть возможность 9 сентября поддержать наше общее развитие, развитие в наших общих с вами интересах!

Скажем Сотрудничеству ДА!