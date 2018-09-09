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Негоже, когда игру судит арбитр, не знающий правил

В Сургуте стартовал ледовый сезон 2018-2019. Хоккеисты возобновляют тренировки и готовятся к предстоящим играм. Планами на новый сезон с siapress.ru поделился президент федерации хоккея Югры Александр Сальников.

– Какие меры поддержки запланированы на этот сезон?

– Планируем, начиная с этого сезона компенсировать командам траты на проживание во время выездных игр. Выведем среднюю стоимость по-нашему округу и будем возмещать. В программе развития хоккея эти уже траты запланированы. У нас был такой опыт, но и команд было меньше. Сейчас сложнее, но тем не менее потребность в финансировании проживания спортсменов остается.

Две самые значительные статьи затрат при участии в выездных играх – это проезд и проживание. По поводу проезда существуют жесточайшие правила, все они соблюдаются. За оплату проезда должна отвечать в первую очередь командирующая организация, а с оплатой проживания постараемся помочь.

Кроме того, планируем увеличить игровую нагрузку для команд. Раньше мы такого себе позволить не могли из-за отсутствия финансирования. Среди команд 2002, 2003, 2004 года рождения планируем провести кубок: их немного, мы соберем их всех вместе и проведем спортивное мероприятие. Дело в том, что дети уже разошлись по командам, играющим на чемпионате России, соответственно в первенстве они уже не учувствуют. А вот для наших самых многочисленных групп – 2009, 2008, 2007 года рождения – будем организовывать уже по три тура.

В этом сезоне рассчитываем также помочь купить экипировку. Особенно малышам, тем, кто только начал заниматься. Для родителей это большая нагрузка, и не все к ней готовы. Речь идет о элементарной экипировке – защита, наколенники, краги и так далее. Шлем и коньки все-таки индивидуально подбираются.

– С игроками все понятно, а как обстоят дела с тренерским составом и с судьями?

В предстоящем сезоне продолжим заниматься сертификацией тренеров. Сейчас Федерация хоккея России берет под жесткий контроль тему тренировочного процесса и судейства. Везде должны быть люди, прошедшие определенную подготовку или сдавшие экзамен. Если речь идет о судье, то ему необходимо будет выполнить определенные нормативы по знанию правил. Естественно, мы хотим, чтобы в нашем хоккее все соответствовало правилам и определенным требованиям. Негоже, когда игру судит арбитр, не знающий правил.

– Расскажите, какие планы были на прошлый сезон и какие из них удалось реализовать?

– В прошлом сезоне мы хотели увеличить количество туров, особенно возрастных категорий, где больше всего спортсменов. Но, к сожалению, не вышло.

Не все получилось с «Золотой шайбой». Согласно правилам, в турнире должно участвовать не менее четырех команд. По нашей территории было всего три желающих команды, и по регламенту мы уже не могли его провести. Родители обижались: «вот мы есть, а для нас ничего нет». В этом году постараемся найти четвертую команду или в виде исключения предложим совету федерации хоккея снизить требования к количеству команд. Это на самом деле важно. Победители регионального первенства все-таки получают право учувствовать в соревнованиях на уровне УРФО и России. Есть большое желание развить это направление.

– Какие проблемы сейчас есть в нашем регионе?

– У нас в регионе нет специализированных школ, готовящих судейский и преподавательский состав. Мы пользуемся услугами школ из других регионов. В спорте, особенно в хоккее, очень много зависит от тренера. В зависимости от того, кто начнет тебя вести или тренировать, такое будущее тебя и ждет.


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09 сентября в 17:40, просмотров: 827, комментариев: 0


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