В Сургуте стартовал ледовый сезон 2018-2019 // ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня, 8 сентября, в Сургуте прошла торжественная церемония открытия ледового сезона 2018-2019 года. Праздничное мероприятие началось с видео ролика с самыми яркими событиями прошлого сезона.

После чего на лед вышли спортсмены отделения фигурного катания на коньках спортивной школы «Олимпиец».

Сразу за фигуристками на корт вышли хоккеисты из того же «Олимпийца» всех возрастных категорий – от 6 до 17 лет.

Народный самодеятельный коллектив Nord Dance Theatre «Авангард» вышел на лед, чтобы поздравить спортсменов с открытием нового сезона.

На импровизированную сцену сказать слова поздравлений вышли:

Директор муниципального автономного учреждения «Ледовый Дворец спорта» Сергей Карбаинов ;

; Заместитель председателя думы Югры, президент федерации хоккея Югры Александр Сальников ;

; Депутат думы города Сургута, президент федерации фигурногокатания на коньках города Сургута Ольга Леснова ;

; Начальник управления по физической культуре и спорта администрации города Сургута Шамиль Лукманов ;

; Главный врач Окружного кардиологического диспансера, депутат думы Югры Ирина Урванцева.

После выступления официальных лиц прозвучал гимн Российской Федерации.

На сцену вышел образцовый художественный коллектив вокальный ансамбль «Альтус».

Уже известным нам коллектив Nord Dance Theatre «Авангард» закрыл торжественную часть ярким танцем.

Фото Рамиля Нуриева