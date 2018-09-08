Проблема намного глубже

Проблема Сургута сегодня намного глубже, чем несогласованность градостроительной политики с развитием города. Заметна разбалансировка документов стратегического планирования с действиями команды Главы.

В первую очередь, ещё Дмитрий Валерьевич (Попов, глава Сургута с 2010 по май 2016 года, - прим. ред.) допустил большую ошибку, когда ликвидировал департамент экономики, пойдя на поводу у определенных людей.

Что касается "Северстали", то этот завод явно не должен быть в черте города, со всех точек зрения. Это глупо, так что Богданов здесь совершенно прав.

Жаль, что новая команда главы так и не научилась пользоваться механизмами и инструментами реализации стратегии, которые заложены в порядке и изменённом уставе города. Которые при грамотном применении можно было бы эффективно использовать для развития города без социального напряжения и таких проколов. Собственно говоря, эту технологию стратегического управления сейчас активно применяет Сургутский район, и результаты видны невооруженным взглядом.