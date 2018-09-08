Одни услышали, другие - нет

14 придомовых территорий Сургута должны благоустроить управляющие компании в этом году в рамках национальной программы "Формирование комфортной городской среды". Общая цена вопроса - порядка 70 млн рублей, в среднем по пять миллионов на каждый двор. От 10 до 20 процентов от этой суммы (в зависимости от объема и сложности работ) - деньги жильцов. Соответственно, они имеют право не только задавать подрядчикам неудобные вопросы, но и требовать устранения недочетов. Но к замечаниям основного заказчика - населения (потому что и бюджетные средства - это тоже деньги людей, налогоплательщиков) в Сургуте прислушались не все управляющие компании.

За живым забором

Приемка работ по благоустройству дворовых территорий в начале ул. Майская прошла еще в июле. Подрядчик - обслуживающая организация, ДЕЗ Восточного жилого района. Работы выполнены согласно плана-графика, но вот к качеству работ, конкретно - в части организации безопасности и комфорта граждан у общественной комиссии (жильцы + представители местного отделения ОНФ) возникли вопросы.

На детских площадках, которые расположены чуть ли не на обочине проезжей части, не оказалось ограждений. Как и со стороны парковочных карманов.

На сегодняшний день управляющая компания исправила ситуацию частично: между парковками и детскими площадками заборы появились. А вот оградить детей от дороги представители УК ВЖР обещают не раньше октября. Приживутся или нет - поживем-увидим.

"Представители УК ДЕЗ Восточного жилого района пояснили, что ограждение со стороны автодороги планируется в виде кустарников вдоль тротуаров, которые высадят в октябре 2018 года", - пояснил представитель регионального штаба ОНФ в Югре Рустем Юсупов.

ОНФ контролирует эту историю по двум причинам. Первая - проект все-таки федеральный (участие в благоустройстве Сургута федерального бюджета в этом году составило 10 млн рублей, 23 млн рублей - деньги округа, 33 - города, остальное - жители, - прим. ред.). Второе - решать проблемы через общественную организацию рядовым гражданам проще и эффективнее, чем в одиночку. По крайней мере, поместить вопрос в информационную повестку территории.

Вы нам не указ

А вот управляющая компания "ДЕЗ Восточного жилого района" на замечания людей не отреагировала никак. По крайней мере - пока. Да, по сути, и работу не доделала. Пешеходные дорожки на детской площадке двора по ул. Грибоедова, 4, коммунальщики сделали, а вот остатки кирпича могут так примерзнуть навсегда рядом с детскими горками.

Замечания общественников по поводу отсутствия пандусов на входах в подъезды и на внутриподъездных лестницах, по словам Юсупова, представители УК ДЕЗ Центрального жилого района также проигнорировали. Хочется верить, что пока.

Равные требования и жесткие меры

Регулировать работу управляющих компаний государственными административными инструментами невозможно. Управляющим компаниям пора переходить на саморегулирование этих организаций. Идея прозвучала 6 сентября на встрече представителей комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по ЖКХ с главой Минстроя РФ Владимиром Якушевым.

РСПП предлагает минстрою создать единообразную для всех участников рынка услуг в сфере ЖКХ систему контроля качества работ и услуг (по типу СРО в строительной отрасли). И ввести жесткие меры дисциплинарного воздействия вплоть до лишения права вести бизнес в данной отрасли как организации, так и ее руководителей и бенефициаров.