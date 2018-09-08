Отставки кураторов сургутской стройки Романа Меркулова и Алексея Усова: новые подробности

Строительство завода "Северсталь" в Сургуте оказалось под большим вопросом. Земельный участок, выделенный инвестору городской администрации под будущее производство на ул. Автомобилистов, оказался в охранной зоне ПАО "Сургутнефтегаз", а значит строительство там запрещено. Siapress, кстати, в самом начале этой истории предполагал, что именно так и случится. Правда, без привязки к персоне Владимира Богданова. Но несоответствие земельного участка целям и задачам инвестора оказалось попаданием в точку.

И смотреть нечего

Переговоры с генеральным директором СНГ Владимиром Богдановым на этот счет, возможно, и были истинной главной причиной визита в Сургут 23 августа губернатора Югры Натальи Комаровой. За день до этой даты в программе поездки главы региона первым пунктом значилось посещение будущей стройплощадки нового производства инвестиционной емкостью в 13 миллиардов рублей, а затем - визит на объект Сургутнефтегаза и проверка готовности школ к началу учебного года и проч. Но вечером, уже после окончания рабочего дня, пресс-служба администрации Сургута предупредила журналистов городских СМИ: на ул. Автомобилистов губернатор не поедет. Без объяснения причин.

Примерно в это же время (вечером накануне визита) замглавы Сургута по строительству Роман Меркулов и подал заявление на увольнение. И Вадим Шувалов его сразу подписал, даже не настаивая на отработке и передаче дел. А во второй половине 23 августа (собственно в день визита губернатора), внезапно ушел на пенсию и директор департамента архитектуры и градостроительства Алексей Усов.

Второй раз не прощается

Лично поддержанный губернатором крупный инвестиционный проект власти Сургута сорвали второй раз подряд. Хотя, если переходить на личности, Вадим Шувалов и его команда, в частности - Роман Меркулов, к первому случаю прямого отношения не имели. "Неправильный" земельный участок сургутскому бизнесмену Руслану Гусару под строительство первого в Югре индустриального парка определил еще Александр Шатунов в период правления Сургутом Дмитрия Попова.

Но новая администрация сургутскому инвестору решить земельный вопрос так и не помогла. Проект на продолжительное время вообще балансировал на грани срыва. Владелец компании "ИнТэк" самостоятельно - без помощи властей - решил земельный вопрос: купил подходящий участок в рынке.

Сейчас проект активно развивается, но уже с поддержкой правительства Югры. Изначально Гусар рассчитывал лишь на собственные возможности и средства крупного соинвестора. Частного. И планировал запустить объект в эксплуатацию не позднее 2016 года. Но только стартовать смог в 2017-м!

Роман Меркулов и уж тем более - старожил сургутской администрации Алексей Усов эту историю не могли не знать. Но наступили на те же грабли, что и предыдущая команда.

Ну и, само собой, срыв социальных обязательств: строительства школ, программы по переселению, формирование земельных участков. Не говоря уже о новых скандалах и скандальчиках - типа истории с Ботаническим садом или срезанной арматуры на заброшенной стройплощадке. Которая в итоге оказалась несрезанной. Повторяться не будем, уже писали и не раз. Подробно читайте здесь.

Продолжение пока под вопросом

Продолжит ли "Северсталь" деловые отношения с Сургутом? Вероятно, нет. С Югрой? Вероятно, да. Новым партнером и местом дислокации производства может стать Сургутский район. По информации источника агентства, знакомого с ситуацией, предварительные переговоры уже ведутся. В том числе, и с частным владельцем подходящего земельного участка, а не только с администрацией.

Повлияла ли ситуация на деловую репутацию главы Сургута Вадима Шувалова? Очевидно, повлияла (см. мнение экс-главы Сургута, депутата Госдумы Александра Сидорова, о ситуации в градостроительной сфере Сургута и эффективности управления - в последней трети интервью).

Кадровая ошибка и слабый контроль за работой подчиненных могут лишить бюджет всех уровней полумиллиарда рублей ежегодных налоговых поступлений.

Возможно, именно по этой причине Шувалов и не торопится с новыми назначениями. Руководящие должности в строительном блоке администрации Сургута уже две недели остаются открытыми. Но оргвыводы сделаны. По крайней мере, администрация муниципалитета начала общаться с горожанами, у которых накопилось к ней очень много вопросов, в первую очередь - житейских. Только на прошедшей неделе состоялось уже две встречи по очень острым вопросам: реализации программы по переселению из ветхого жилья и выделению земельных участков многодетным семьям. Ответы властей сургутян, впрочем, не удовлетворили. Но и начало переговоров в данном случае - это уже очень большой прорыв.