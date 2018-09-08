В ДНР второй раз за неделю сменился лидер - им стал спикер парламента Денис Пушилин

Парламент ДНР 7 сентября назначил новым врио главы самопровозглашенной республики своего спикера Дениса Пушилина, сообщает РБК. За решение накануне проголосовало большинство депутатов. Всенародные выборы главы, а также - Народного совета, назначены на 11 ноября.

Вице-премьер самопровозглашенной республики Дмитрий Трапезников пробыл в должности первого руководителя менее недели. Напомним, что он был назначен на эту должность после гибели 31 августа в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка лидера ДНР Александра Захарченко.

Накануне Генпрокуратура республики объявила назначение Трапезникова незаконным и потребовала заново провести эту процедуру.

Денису Пушилину 37 лет, он уроженец Донецкой области. Депутатом и вице-спикером Народного совета стал осенью 2014 года. В ноябре того же года Захарченко назначил его представителем республики в контактной группе в Минске. Парламент ДНР Пушилин возглавляет с 2015 года. В боевых действиях не участвовал и позиционирует себя как сугубо гражданское лицо.

По мнению замруководителя Центра политической конъюнктуры Олега Игнатова, сильная сторона Пушилина - опыт в переговорах и представительства в Минске.

«Можно предположить, что начнется определенная нормализация — постепенная трансформация республик из военных режимов в гражданские», — цитирует эксперта РБК.

Другой эксперт агентства, координатор помощи ополченцам Донбасса Александр Жучковский считает, что особого авторитета в ДНР у Пушилина нет. Основной ресурс - хорошие связи с Москвой. Но этого может быть достаточно для того, чтобы возглавить самопровозглашенную республику и без особой поддержки внутри нее.

фото - glavred.info