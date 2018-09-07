Получил от своего банка ВТБ срочное послание: «Александр Витальевич, 9 сентября день выбора Мэра Москвы. Избирательные участки будут работать до 22.00. Проявите свою гражданскую позицию и проголосуйте! Банк ВТБ (ПАО)».

Но вынужден извиниться перед банком ВТБ и лично перед господином Костиным, который любит свой банк именовать «коммерческим». Я не пойду. И принять решение мне помог именно его банк, никакой не коммерческий, конечно, а государственный (60,9% принадлежит государству), и именно это его послание. Беспрецедентное хотя бы потому, что даже в марте этого года на путинские выборы, куда сгонялось просто все, что движется, никто ничего подобного мне не присылал. А тут...

Собянин, лично отобравший себе мальчиков для битья в качестве конкурентов на «выборы», мелькает круглосуточно по трем каналам, принадлежащим городу Москве, в эфире московских радиостанций не утихает славословие и призывы участвовать.

Все поп артисты-эквилибристы, все работники гос. и муниципальных предприятий подняты на уши, весь учительский состав (с семьями) мобилизован на песни-пляски с бубнами в честь великого праздника избрания тов. Собянина. Бюджетные деньги в том числе на «срочные» предвыборные единоразовые выплаты текут рекой. В многочисленных дачных товариществах Московской области непонятно почему «живописно раскинулись» московские избирательные участки, дабы никто не смог увильнуть от голосования за тов. Собянина даже на своих 6 сотках.

И теперь еще внезапно ни с того ни с сего проникшийся важностью момента банк требует от меня проявить свою гражданскую позицию? Пожалуйста. Проявляю.

Я не пойду. Я не буду участвовать в фарсе, в который превратили выборы г-н Собянин и его многочисленные подручные. Пусть подавятся миллиардами бюджетных, то есть моих в том числе денег, которые они вбухали в циничную кампанию по обману горожан.