Не запостил — не было

Сразу два читателя СИА-ПРЕСС практически одновременно прислали нам занимательную статистику, которую можно без особых сложностей самостоятельно отыскать на сайте сургутской администрации. Правда, перед этим придется немного порыться в многостраничном «Ежегодном докладе главы города» за 2015 и 2017 годы.

В данном контексте привлекает внимание одна строчка — «Количество мероприятий администрации города, проведенных с участием главы города».

Имеем следующее:

*При власти — Дмитрий Попов





*При власти — Вадим Шувалов





Интересно, показателем чего являются такие цифры? Правильно расставленных приоритетов? Неправильно расставленных приоритетов? Наглядным результатом активной / пассивной общественно-политической деятельности? Или лишь ее имитации?