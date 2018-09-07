Не запостил — не было

Сразу два читателя СИА-ПРЕСС практически одновременно прислали нам занимательную статистику, которую можно без особых сложностей самостоятельно отыскать на сайте сургутской администрации. Правда, перед этим придется немного порыться в многостраничном «Ежегодном докладе главы города» за 2015 и 2017 годы.
В данном контексте привлекает внимание одна строчка — «Количество мероприятий администрации города, проведенных с участием главы города».
Имеем следующее:
*При власти — Дмитрий Попов
*При власти — Вадим Шувалов
Интересно, показателем чего являются такие цифры? Правильно расставленных приоритетов? Неправильно расставленных приоритетов? Наглядным результатом активной / пассивной общественно-политической деятельности? Или лишь ее имитации?
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