За кого голосуем 9 сентября? // ОБЗОР

Уже 9 сентября в России пройдут очередные выборы. В зависимости от региона, жителям страны предстоит определить депутатов в местные законодательные собрания, Госдуму и глав субъектов. В Сургуте в этот день выборы разделятся на две части: довыборы в городскую думу и избрание губернатора Тюменской области. Портал разобрался, за кого будут голосовать сургутяне 9 сентября.

На выборах губернатора Тюменской области выдвинулись четыре кандидата (традиционно, от всех парламентских партий): депутаты областной думы Артем Зайцев от ЛДПР, Иван Левченко от КПРФ, Владимир Пискайкин от «Справедливой России» и временно исполняющий обязанности губернатора Александр Моор от «Единой России».

Вокруг довыборов в сургутскую думу уже успели разгореться нешуточные страсти, хотя городских депутатов будут выбрить только в двух избирательных округах: четвертом и 22. Больше всего разговоров вокруг последнего – скандалы из-за нарушения правил агитаций, подозрения в подкупе избирателей и чуть ли не киношная история перехода кандидата из одной партии в другую. При этом жителям округа предстоит выбирать из пяти кандидатов: самовыдвиженец Александр Акулов, работающий на ГРЭС-2, генеральный директор Сургустройтреста Евгений Барсов от ЛДПР, генеральный директор Центра развития талантов ребенка Татьяна Боженко от Единой России и еще один самовыдвиженец Армен Кочарян, работающий на ГРЭС-2.

В четвертом округе ситуация куда спокойнее и обходится без скандалов. Здесь избираться будут: сотрудник Сургутнефтегаза Борис Жалов от КПРФ, предприниматель Петр Кузнецов от ЛДПР, сотрудник Центра развития талантов развития ребенка Дмитрий Нечепуренко от Единой России, сотрудник СибТехСервиса Виктор Свиязов, который пошел самовыдвиженцем, как и Максим Шеметов, работающий в Сургутнефтегазе.