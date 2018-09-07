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​Предвыборный скандал в Сургуте повлияет только на узнаваемость его участников

​Подозрение в подкупе избирателей не может стать причиной снять кандидата от ЛДПР с довыборов в думу Сургута

Фото со страницы ВКонтакте Рината Айсина.
Фото со страницы ВКонтакте Рината Айсина.

Административное задержание и штраф агитаторов за кандидата от ЛДПР на избирательном участке № 22 в Сургуте никак не повлияют на списки фамилий в избирательных бюллетенях. Даже если суд и примет доказательства правоохранительных органов по факту подкупа избирателей (ст. 5.16) и распространение агитационных материалов с нарушением законодательства о выборах и референдумах (5.12).

Агитаторов за кандидата от ЛДПР Евгения Барсова полиция задержала вечером 5 сентября.

«Избирательное законодательство было нарушено, причем дважды. Были задержаны мужчина 40 лет и две девушки 29 и 28 лет. В отношении мужчины заведен административное дело по ст. 5.12 за «Изготовление, распространение или размещение агитационных материалов с нарушением требований законодательства о выборах и референдумах». Материалы направлены в суд. Девушки, раздававшие автомобильные аптечки, с просьбой проголосовать за кандидата также будут оштрафованы, но уже по статье 5.16 «Подкуп избирателей, участников референдума либо осуществление в период избирательной кампании, кампании референдума благотворительной деятельности с нарушением законодательства о выборах и референдумах», - рассказала журналисту siapress специалист пресс-службы УМВД Сургута Елена Ким.

По словам источника, знакомого с ситуацией, обращение в полицию, а также в ТИК о происшествии поступило от представителя другого кандидата. Кстати, о самом факте нарушения избирательного законодательства сообщили на своих страницах социальной сети «ВКонтакте» другие члены партии Единая Россия: Татьяна Боженко, Дмитрий Нечепуренко, Ринат Айсин.

Но ни ТИК, ни суд отстранить от выборов кандидата, агитаторы которого, по мнению полиции, нарушили закон, не могут.

«В соответствии с законом снять кандидата с выборов по решению суда можно было не позднее пятницы 31 августа. После этой даты решение выйти из числа кандидатов в нашем случае может принять только сам гражданин. При этом снять свою кандидатуру он может только до конца сегодняшнего дня – 7 сентября», – пояснила siapress председатель Сургутской ТИК Светлана Гаранина. – Кандидата на месте не было, и сам он ничего не раздавал».

И кандидат в депутаты Барсов, и руководитель регионального комитета ЛДПР Виктор Сысун избегают общаться с прессой. Обратную связь редакции siapress дал депутат Госдумы Владимир Сысоев, но он оказался не знаком с ситуацией.

Накануне вечером Сысоев пообещал: «Сейчас я их найду, и они перезвонят», но этого так и не произошло. Дозвониться до Барсова и Сысуна у нашего портала так и не получилось: первый по-прежнему не отвечает на звонки, а телефон второго находится вне зоны действия сети.


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Сегодня в 11:59, просмотров: 104, комментариев: 1


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Комментарии:
Швондер
не нравится
Сегодня в 12:20
Барсов молодец! Так их!

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Мнения

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