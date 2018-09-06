Сургутскую и югорскую "дочки" Газпрома могут вывезти за пределы ХМАО

Газпром может сократить два дочерних предприятия. В частности, речь идет о «Газпром трансгаз Югорск» и «Газпром трансгаз Сургут», сообщает ura.ru со ссылкой на собственные источники.

По иинформации агентства, руководство холдинга обсуждает вариант сокращения управленческого аппарата в компаниях, занятых на транспортировке топлива. Вероятней всего под первое сокращение попадут югорские «дочки».

«В головном офисе «Газпрома» посчитали, что затраты дочерних обществ можно оптимизировать. Пока выглядит так: Сургут сольют с Югорском, но головной офис будет вообще за пределами ХМАО», — цитирует портал собеседника.

По словам другого собеседника, это будущее даже не трех ближайших лет, а массовых сокращений персонала, скорее всего, не будет. Оптимизация затронет, прежде всего, аппарат управления.

Сегодня также стало известно, что по итогам торгов на Московской бирже Газпром обогнала по рыночной стоимости частная компания "Новатек". По данным Forbes, в подконтрольном государству Газпроме работают 470 000 человек. В компании миллиардеров Михельсона и Тимченко — 8145.