16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  68,2505   EUR  79,3685  

Сургутскую и югорскую "дочки" Газпрома могут вывезти за пределы ХМАО

Возможная причина - оптимизация административного аппарата

Газпром может сократить два дочерних предприятия. В частности, речь идет о «Газпром трансгаз Югорск» и «Газпром трансгаз Сургут», сообщает ura.ru со ссылкой на собственные источники.

По иинформации агентства, руководство холдинга обсуждает вариант сокращения управленческого аппарата в компаниях, занятых на транспортировке топлива. Вероятней всего под первое сокращение попадут югорские «дочки».

«В головном офисе «Газпрома» посчитали, что затраты дочерних обществ можно оптимизировать. Пока выглядит так: Сургут сольют с Югорском, но головной офис будет вообще за пределами ХМАО», — цитирует портал собеседника.

По словам другого собеседника, это будущее даже не трех ближайших лет, а массовых сокращений персонала, скорее всего, не будет. Оптимизация затронет, прежде всего, аппарат управления.

Сегодня также стало известно, что по итогам торгов на Московской бирже Газпром обогнала по рыночной стоимости частная компания "Новатек". По данным Forbes, в подконтрольном государству Газпроме работают 470 000 человек. В компании миллиардеров Михельсона и Тимченко — 8145.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

06 сентября в 22:50, просмотров: 123, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

Сургутскую и югорскую "дочки" Газпрома могут вывезти за пределы ХМАО

Сургутскую и югорскую "дочки" Газпрома могут вывезти за пределы ХМАО
Возможная причина - оптимизация административного аппарата
Константин Шперлинг 06 сентября в 22:50
122 0
Школьники из поселка Дорожный побывали в гостях у новых соседей

Школьники из поселка Дорожный побывали в гостях у новых соседей
Педагоги и аниматоры напомнили детям, как важно ценить и беречь окружающий мир. Созданный для них и самой природой, и человеком
Марина Романова 06 сентября в 16:28
186 0
Екатерина Шульман: «Массовых политических протестов прямо сейчас ждать не стоит»

Екатерина Шульман: «Массовых политических протестов прямо сейчас ждать не стоит»

Интервью с политологом, доцентом Института общественных наук РАНХиГС о последствиях пенсионной реформы, общественном договоре и чем пропаганда похожа на сказки Андерсена
Редакция СИА-ПРЕСС 06 сентября в 14:49
2216 3
Кандидат в думу Нефтеюганска Дмитрий Третьяков объявил «бессрочную» двухдневную голодовку

Кандидат в думу Нефтеюганска Дмитрий Третьяков объявил «бессрочную» двухдневную голодовку
Бывший политтехнолог-единоросс, снятый с выборов за подкуп избирателей, пытается повлиять на решение суда ХМАО
Иван Назаров 05 сентября в 19:08
793 9
На уровне поло // ФОТО

На уровне поло // ФОТО
Как Сургут встретил Кубок мира
Редакция СИА-ПРЕСС 05 сентября в 15:17
582 0
Многие из вас уже знают об ошибке в Дневнике сургутского первоклассника — издатель напечатал несуществующий герб

Многие из вас уже знают об ошибке в Дневнике сургутского первоклассника — издатель напечатал несуществующий герб
Сейчас все виновные наказаны
Вадим Шувалов, глава города Сургута 05 сентября в 14:13
859 5
​Интернет развращает молодежь гораздо сильнее, чем все стихи вместе взятые

​Интернет развращает молодежь гораздо сильнее, чем все стихи вместе взятые
Кандидат педагогических наук, член Союза писателей и Союза журналистов России Виктор Гаврилов о продаже книг по паспорту
Виктор Гаврилов, кандидат педагогических наук 05 сентября в 12:48
466 1
Чиновники Сургута рассказали, как они могут поддержать бизнес-сообщество

Чиновники Сургута рассказали, как они могут поддержать бизнес-сообщество
Но не факт, что именно такой помощи ждут от них предприниматели
Артем Мазнев 05 сентября в 10:27
636 7
Дина Кузьмина: За этот миллиард можно полностью реконструировать большую часть дворов Сургутского района

Дина Кузьмина: За этот миллиард можно полностью реконструировать большую часть дворов Сургутского района
Замглавы администрации Сургутского района по вопросам ЖКХ – о подготовке к зиме, ремонте дорог и прорывных решениях. Экономических и технологических
Маргарита Стройнова 04 сентября в 23:27
525 0
Вершки, корешки и первоклашки

Вершки, корешки и первоклашки
Анна Томазова рассказала, каким школам Сургута в этом учебном году досталось всё, а каким ещё придётся потерпеть
Анастасия Семихатских 04 сентября в 15:59
492 3
​В 2019 году в Сургутском районе появится киберарена

​В 2019 году в Сургутском районе появится киберарена
Власти уверены: Dota 2 и лазертаг – это спорт, а не просто «стрелялки»
Анастасия Якупова 04 сентября в 14:13
731 17
HeadHunter выявил 10 признаков нефтяника

HeadHunter выявил 10 признаков нефтяника

18 процентов соискателей нефтяной, газовой и топливной отрасли претендуют на зарплату в 40-60 тысяч рублей, еще столько же рассчитывают зарабатывать от 100 до 300 тысяч рублей.
Константин Шперлинг 03 сентября в 09:22
682 0
Глава Сургута Вадим Шувалов удивил позитивной статистикой к началу учебного года

Глава Сургута Вадим Шувалов удивил позитивной статистикой к началу учебного года
Администрация Сургута придумала, как организовать первую смену для 68 процентов школьников
Марина Романова 03 сентября в 08:56
681 3
Умер экс-главред газеты "Сургутские ведомости" Дмитрий Осьминкин

Умер экс-главред газеты "Сургутские ведомости" Дмитрий Осьминкин
Прощание состоится в 12.00 во вторник в Сургутском Доме журналистов
Редакция СИА-ПРЕСС 03 сентября в 08:24
1199 3
Ничто не заменит ценного опыта и высокого профессионализма специалистов нефтяной и газовой промышленности

Ничто не заменит ценного опыта и высокого профессионализма специалистов нефтяной и газовой промышленности
Надежда Красноярова, председатель думы города Сургута 02 сентября в 10:03
446 0
​С чувством глубокого уважения поздравляю работников нефтяной, газовой и топливной промышленности с профессиональным праздником!

​С чувством глубокого уважения поздравляю работников нефтяной, газовой и топливной промышленности с профессиональным праздником!
Анатолий Сименяк, председатель думы Сургутского района 02 сентября в 09:51
438 0
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2017.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Стройнова Маргарита Сергеевна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика