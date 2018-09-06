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Школьники из поселка Дорожный побывали в гостях у новых соседей

Педагоги и аниматоры напомнили детям, как важно ценить и беречь окружающий мир. Созданный для них и самой природой, и человеком

Компания Сибпромстрой-Югория, завершившая застройку малоэтажного жилого комплекса в пос. Дорожный, сегодня сделала полезное дело и для соседской школы, и для себя. А именно – организовала на территории микрорайона детский праздник, познавательный и веселый одновременно: урок для малышей по знакомству с окружающим миром, но с элементами физкультуры.

Территория нового микрорайона для этого подходит идеально. На ней расположены не только спортивные площадки, но и собственный лес с ручьем.

Для чего это нужно самой компании? Все просто. Это, по сути, традиционное знакомство с соседями, уже живущими в районе. Правило хорошего тона, принятое в пригородах Европы, Америки и все чаще и чаще – в России. Практический интерес, конечно, тоже есть. Если ребенка младшего школьного возраста не пустить в дверь, он полезет в окно. И непременно его разобьет. А вот если пригласить маленького гостя официально, да еще и подготовить для него развлечения – это другое дело. Можно стать лучшим другом на много лет.

На закрытой территории микрорайона Дорожный на достаточно приличном расстоянии друг от друга расположился 21 четырехэтажный дом, в среднем – по 60 квартир в каждом. В общей сложности – более тысячи квартир.

«Но вот трехкомнатных оказалось очень мало. Они только в нескольких домах. А спрос на них в последние годы стабильно высокий, на будущее это надо учесть», - поделился замдиректора компании «Сибпромстрой-Югория» Николай Епифанов.

Повышенным спросом в этом объекте пользуются не только «трешки», а в принципе все квартиры.

«Сургутяне интересуются квартирами в Дорожном уже минимум полгода – как только были анонсировали продажи в этом ЖК. Я не могу вам сказать точное количество броней по данному объекту, это своего рода коммерческая тайна. Но дам определение этому числу: колоссальное», - поделилась с СТ замдиректора сургутского филиала федерального агентства недвижимости «Этажи» Наталия Лемец. – Учитывая формат жилья и его цену – это, действительно, лучшее предложение на сегодняшнем рынке новостроек Сургута».

Коллегу поддержала риелтор Ипотечного агентства Югры Карина Хребтань: «Всего за неделю квартирами в этом микрорайоне заинтересовались уже несколько десятков семей. Такого массового спроса на какой-то определенный объект мы еще не отмечали. Я связываю это с тем, что малоэтажная застройка в Сургуте – большая редкость. Это, по сути, первое массовое предложение. Тем более – по такой доступной цене»

Сейчас персонал управляющей компании наводит последние штрихи перед заездом новоселов. Берега ручья облагорожены, беседка и скамейки расставлены, спортплощадки и детский городок тоже готовы встретить младших жителей нового микрорайона.

Гости праздника из соседской школы их с удовольствием протестировали.

Но лес и ручей вызвали у ребятни гораздо больший восторг.

Педагоги и аниматоры еще раз напомнили школьникам, как важно ценить и беречь окружающий мир. Созданный для них и самой природой, и человеком.


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Сегодня в 16:28, просмотров: 98, комментариев: 0


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