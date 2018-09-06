​Не к чему стремиться

К сожалению, ни в Югре, ни в Тюменской области и даже в целом в стране нет двора, который официально был бы назван образцовым. Хотя предпосылки его появления были.

В начале прошлого года НП «Национальный центр общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ Контроль» при поддержке Минстроя объявил о старте приема заявок на всероссийский конкурс «Лучший российский двор-2017».

Идею быстро растиражировали федеральные и региональные СМИ, ведь любому человеку, согласитесь, хотелось бы узнать: какой же он — двор мечты, достижимый идеал, образец для подражания?

Прошло больше полугода, а результатов все нет. И не будет, по крайней мере так сообщили мне в НП «ЖКХ Контроль», уточнив, что это не они, а Минфин забросил инициативу.

Возможно, в ближайшее время мы узнаем, какой из дворов в столице Югры — Ханты-Мансийске, станет примером для подражания. Там местный департамент городского хозяйства запустил ряд конкурсов, в том числе на звание «Самый благоустроенный двор» и «Образцовый дом». Прием заявок закончился 31 августа.

По Сургуту данных тоже нет. С коллегами из редакции мы попытались самостоятельно найти в городе хотя бы один двор, который могли бы назвать лучшим. Вариантов набралось всего два: в квартале «Новин» (и это не реклама) и на Кукуевицкого, 14/1. В первом случае мнение моих коллег сформировано на основе фото из интернета и том, что они «мельком видели, когда мимо проходили/проезжали». Во втором случае названный двор — то, что ежедневно видит моя коллега, так как живет по этому адресу: он огражден, есть большая парковка, детская площадка, зеленая зона, нет мусора. Но изюминки, признается, все же нет. Как, в принципе, и у всех недавно преображенных придомовых территориях города: типовые лавки, урны и детские площадки.

Зато на ум быстро пришли примеры дворов, которые можно назвать анти-образцами. Например, у дома Губкина, 23, или Островского, 2.

Столичный урбанист Илья Варламов в прошлом году нашел свой идеальный вариант в обычном жилом комплексе комфорт-класса, за МКАДом. Он считает, что на такой двор могут равняться все, а чиновников нужно возить туда на экскурсии.

Из плюсов: закрыт въезд для машин, стоят столы и скамейки, высажены взрослые деревья, продумано зонирование, есть несколько мелких игровых и спортивных площадок, а также она большая детская зона и так далее.

Фото: И. Варламов

Хотя представление о образцовой придомовой территории у каждого свое: кому-то лучше залить все асфальтом под стоянку, другим высадить побольше деревьев и цветов, а третьим поставить беседку и детскую площадку.

А какой двор вы бы назвали примером для подражания в Сургуте? Свои варианты можете прислать мне на почту suleymanova@siapress.ru, а я по итогам сделаю фотоподборку.