Кандидат в думу Нефтеюганска Дмитрий Третьяков объявил «бессрочную» двухдневную голодовку

Предвыборный скандал в Нефтеюганске, стартовавший еще до начала избирательной кампании, достиг своего апогея. Сегодня теперь уже бывший кандидат в депутаты в городскую думу по 24 избирательному округу Дмитрий Третьяков, летом победивший в праймериз Единой России, объявил бессрочную «сухую» голодовку (отказ не только от еды, но и от питья, - прим. ред.). Протестует он с самого утра у центрального городского фонтана, собирая подписи горожан под обращением к президенту РФ Владимиру Путину и председателю Центризбиркома Элле Памфиловой.

При этом конкретные сроки «бессрочной» акции протеста посчитать может даже первоклассник. Окончательное судебное решение суд высшей инстанции должен вынести не позже вечера ближайшей пятницы. Но даже если этого в силу какого-то форс-мажора не случится, протестовать дальше не имеет смысла. Довыборы в городскую думу Нефтеюганска состоятся уже в это воскресенье, 9 сентября. Вместе с выборами губернатора Тюменской области. Так что если имя и фамилия Дмитрия Третьякова не вернутся в список кандидатов вечером пятницы, то в избирательных бюллетенях на этих довыборах нефтеюганцы их тоже не увидят.

Кто такой Дмитрий Третьяков

До начала избирательной кампании Дмитрий Третьяков служил помощником главы Нефтеюганска Сергея Дегтярева. По профессии он политтехнолог. Летом этого года победил в праймериз «Единой России» на довыборы в думу Нефтеюганска. Но вести избирательную кампанию, видимо, решил самостоятельно. И сразу что-то пошло не так, что удивительно: ведь Третьяков – профессионал в политической агитации и нормы избирательного права должен знать.

Ряд тактических ошибок кандидата или даже сознательное использование недопустимых пиар-технологий подтолкнули политсовет нефтеюганского отделения ЕР задуматься о смене фаворита.

Фальстарт

Листовки с портретом Дмитрия Третьякова появились на подъездах домов в 24 избирательном округе Нефтеюганска еще в апреле. Задолго даже до праймериз, результаты которых были обнародованы 5 июня. И тем более – до того, как он зарегистрировался в местном избиркоме в качестве кандидата.

Или преждевременная агитка сделала свое дело, или технологии точечной работы с избирателем на отдельно взятом участке, но в праймериз Третьяков победил. А вот дальнейшей поддержки со стороны однопартийцев уже не получил. Более того, взялся во всеуслышание обвинять и партию, и своего теперь уже бывшего руководителя Сергея Дегтярева в «измене».

Сцены ревности

На поддержку партии власти в Нефтеюганске на предстоящих выборов рассчитывали несколько претендентов. На этапе внутрипартийного голосования победил Сергей Третьяков. Второй по количеству набранных голосов оказалась директор одного из местных МУП Анаид Шишкина. Несмотря на поражение на внутрипартийном голосовании, отказываться от дальнейшей борьбы она не стала. И заявилась на выборы в качестве самовыдвиженца.

Практически сразу после официального старта избирательно кампании Третьяков обвинил администрацию Нефтеюганска и руководство местного отделения ЕР в дискредитации.

По информации агентства Федералпресс, уже в десятых числах августа Третьяков направил жалобу на действия местных властей секретарю генерального совета ЕР Андрею Турчаку, где указывал, что местное отделение партии поддерживает не его – победителя праймериз, а его конкурентку Шишкину.

Показательно, что в местных СМИ упоминаний о внутрипартийном конфликте практически не было, либо они остались незамеченными поисковыми системами. А вот наблюдающие за развитием ситуации со стороны макрорегиональные ресурсы разделились на два лагеря. Одни цитируют исключительно Третьякова, обвиняющего местное отделение ЕР уже не просто в смене фаворита, но и всяческих препонах его избирательной кампании вплоть до вбросов фальшивых листовок. Другие же дали высказаться и «обвиняемой» стороне.

«Мэр Нефтеюганска Сергей Дегтярев, возглавляющий местный политсовет «ЕР», отметил, что атака идет не только на Третьякова, но и на него. Градоначальник также добавил, что и сам кандидат выставляет администрации города странные требования, например, снять с выборов нескольких его конкурентов или предоставить ему помещение под избирательный штаб. «Это просто незаконно», — добавил Дегтярев», - сообщило агентство УРА.ру 10 августа.

Ответный удар

Анаид Шишкина не стала безропотно терпеть нападок соперника. И в конце августа обвинила Третьякова в подкупе избирателей. Нефтеюганский суд удовлетворил иск и 1 сентября снял кандидатуру Дмитрия Третьякова с выборов – за подкуп избирателей, а также за нарушение интеллектуальной собственности. «Третьяков в агитационных печатных материалах нарушил требования открытой лицензии, не разместив знаки принадлежности определенной информации правообладателя», - пояснил адвокат кандидата Анаид Шишкиной Юрий Исхаков.

Палка о двух концах

Siapress сознательно избегал вмешиваться в развитие этого конфликта. И не только из-за недостаточности материалов для составления полной картины происходящего. Редакция не исключает, что скандалы с упоминанием фамилии Третьякова, не важно в какой роли выступал в каждом из них кандидат, в любом случае сработают на его узнаваемость. Сейчас ситуация другая. Своей акцией протеста Третьяков не просто прокачивает имидж, а пытается давить на судебную систему. Более того, продолжает раскручивать свой бренд теперь уже с использованием самой тяжелой артиллерии, не имеющей к этому судебному разбирательству никакого отношения. А именно – бренды «Путин» и «Памфилова».

«При этом Третьяков как практикующий политтехнолог не может не знать, что ни президент, ни председатель ЦИК не только ни разу не вмешивались в деятельность судебной системы, но, наоборот, регулярно подчеркивают, что в подобных случаях именно решение суда – истина в последней инстанции. То, что эта инициатива работает на разрушение образа беспристрастных судебных органов и избирательных комиссий, и даже требует от Президента пойти на явное нарушение законности, Третьякова также не останавливает», - пояснил siapress источник в администрации города Нефтеюганска.

Полный финиш

Дмитрий Третьяков полностью разрушил свою карьеру – и профессиональную, и партийную - на территории не только Нефтеюганска, но и всей Югры. При любом решении окружного суда, внимание которого к своей истории пикетчик пытается сегодня привлечь сухой голодовкой у фонтана. И как профессиональный политтехнолог, он должен это прекрасно понимать.

Ради чего тогда демонстративно морить себя голодом и жаждой? Вариантов ответа два: окончательно дискредитировать своих бывших единомышленников по службе и по партии, как и саму идею выборов. И усилить узнаваемость личного бренда, пусть и на черном пиаре. «Голодовка у фонтана, попытка надавить на суд, вызвав общественный резонанс – прощальный выход Третьякова как политика. По итогам этой акции организационные выводы могут быть сделаны в отношении самого Третьякова. В «Единой России» не любят тех, кто выносит сор из избы. Тем более – дестабилизирует ситуацию накануне выборов Губернатора Тюменской области», - утверждает собеседник siapress, знакомый с ситуацией.