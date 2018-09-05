16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  68,4628   EUR  79,1362  

Не доросли

В Сургуте без паспорта нельзя купить ни Маяковского, ни Есенина, ни кулинарных книг

Это ж маразм, — говорит коллега, присоединяясь к остальной части редакции, которая уже минут десять обсуждает горячую новость, прилетевшую из Екатеринбурга. Там семнадцатилетней девушке отказались продавать сборники Маяковского, Есенина и Бродского, промаркированные знаком «18+». Выясняя отношения с продавцом, девушка резонно возмутилась: «Мне «по закону» нельзя культурно развиваться?». Но сотрудники на кассе остались непреклонны.

Посовещавшись, в редакции решили — нужен «следственный эксперимент».

На правах самого юного сотрудника коллектива отправляюсь в книжный магазин. Нахожу необходимые томики Маяковского и Есенина, которые содержат нецензурную брань. Во всяком случае, так сказано на упаковке — проверить нельзя: книги обернуты пленкой (видимо, в целях защиты хрупкой детской психики и чувства прекрасного).

По пути на кассу натыкаюсь на стенд, посвященный творчеству Стивена Кинга. Всплывают воспоминания: в «Ловце снов» один из персонажей кроет отборным — совершенно не цензурированным — матом всех и вся, в «Играх Джеральда» максимально откровенно описаны сексуальные сцены. А уж наличие «пивка и косяков», вместе с подробным описанием насилия — это практически отличительная черта произведений Короля ужасов.

Но все эти книги, которые могут «причинить вред здоровью и развитию» ребенка, продаются с возрастным ограничением «16+» и без пленочной упаковки.

Итак, решающий момент: подхожу оплачивать «санкционные» томики поэтов Серебряного века:

— 18 есть? — спрашивает меня старший продавец Елена.

— Да, — отвечаю я.

— Покажите документ, — просит кассир.

Достаю паспорт, предъявляю. Продавец пробивает мои товары.

— Подскажите, часто несовершеннолетние пытаются купить книги и журналы «18+»? — задаю вопрос и сразу уточняю, что являюсь журналистом.

— Да, это не редкость. Иногда берут графические книги и комиксы, пореже — что-то классическое. А вообще у нас и кулинарные книги есть, запрещенные детям, — рассказывает Елена.

Представляю, как аккредитованный Роскомнадзором сотрудник издательства, определяя возрастное ограничение очередной книги, мучается вопросом: не станет ли ощипывание утки сильным ударом по психике ребенка? Смогут ли спокойно жить дети, увидевшие, как повар потрошит карпа?

Единственные, кто, по-моему, действительно страдает в этой ситуации — книжные магазины, у которых и без того низкие объемы книжных продаж.

За нарушение закона книготорговой компании грозит штраф 50 тысяч рублей или приостановка деятельности на три месяца, а возможно и изъятие тиража. Это касается не только знака «18+», но и всех прочих маркировок.

В Сети уже третий день не утихаю споры по поводу новости о свердловской девушке: «Правильно, что запрещают», — говорят одни; «Это великая классика», — отвечают другие; «Книги что, сродни сигаретам и алкоголю?!», — восклицают третьи. И эти споры будут продолжаться до тех пор, пока не будет разработано четкой схемы ограничения недетского контента. Или пока не появится конкретное определение того, какие произведения по закону* представляют собой культурную ценность и не должны попадать под невнятные запреты.

* Прим. ред.: Речь идет о Федеральном законе №436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». В первой статье документа отмечается, что он не распространяется на продукцию, представляющую значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества.

Читайте также мнение кандидата педагогических наук, члена Союза писателей и Союза журналистов России Виктора Гаврилова о продаже книг по паспорту.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 17:21, просмотров: 215, комментариев: 4


QR код
Комментарии:
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 17:47
Кулинарные книги, это наверное где как метамфетамин варить. А в остальном культурный беспредел. И это, вечное – заставь дурака Богу молиться он и лоб расшибет.
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 18:03
Вот щас полицейские фишку срубят и запустят подставных в книжные магазины. К концу года план сразу по пресечению двух направлений выполнят: распространение порнографической литературы среди несовершеннолетних и распространение инструкций по изготовлению и варке запрещенных веществ и препаратов.
Швондер
не нравится
Сегодня в 18:12
Самое то смешное, что это гогно молодежи на болт не нужно
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 19:21
Теперь то, точно заинтересуются. Особенно кулинарными книгами.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

Кандидат в думу Нефтеюганска Дмитрий Третьяков объявил «бессрочную» двухдневную голодовку

Кандидат в думу Нефтеюганска Дмитрий Третьяков объявил «бессрочную» двухдневную голодовку
Бывший политтехнолог-единоросс, снятый с выборов за подкуп избирателей, пытается повлиять на решение суда ХМАО
Иван Назаров Сегодня в 19:08
73 0
На уровне поло // ФОТО

На уровне поло // ФОТО
Как Сургут встретил Кубок мира
Редакция СИА-ПРЕСС Сегодня в 15:17
306 0
Многие из вас уже знают об ошибке в Дневнике сургутского первоклассника — издатель напечатал несуществующий герб

Многие из вас уже знают об ошибке в Дневнике сургутского первоклассника — издатель напечатал несуществующий герб
Сейчас все виновные наказаны
Вадим Шувалов, глава города Сургута Сегодня в 14:13
310 1
​Интернет развращает молодежь гораздо сильнее, чем все стихи вместе взятые

​Интернет развращает молодежь гораздо сильнее, чем все стихи вместе взятые
Кандидат педагогических наук, член Союза писателей и Союза журналистов России Виктор Гаврилов о продаже книг по паспорту
Виктор Гаврилов, кандидат педагогических наук Сегодня в 12:48
229 1
Чиновники Сургута рассказали, как они могут поддержать бизнес-сообщество

Чиновники Сургута рассказали, как они могут поддержать бизнес-сообщество
Но не факт, что именно такой помощи ждут от них предприниматели
Артем Мазнев Сегодня в 10:27
356 4
Дина Кузьмина: За этот миллиард можно полностью реконструировать большую часть дворов Сургутского района

Дина Кузьмина: За этот миллиард можно полностью реконструировать большую часть дворов Сургутского района
Замглавы администрации Сургутского района по вопросам ЖКХ – о подготовке к зиме, ремонте дорог и прорывных решениях. Экономических и технологических
Маргарита Стройнова 04 сентября в 23:27
373 0
Вершки, корешки и первоклашки

Вершки, корешки и первоклашки
Анна Томазова рассказала, каким школам Сургута в этом учебном году досталось всё, а каким ещё придётся потерпеть
Анастасия Семихатских 04 сентября в 15:59
449 3
​В 2019 году в Сургутском районе появится киберарена

​В 2019 году в Сургутском районе появится киберарена
Власти уверены: Dota 2 и лазертаг – это спорт, а не просто «стрелялки»
Анастасия Якупова 04 сентября в 14:13
616 13
HeadHunter выявил 10 признаков нефтяника

HeadHunter выявил 10 признаков нефтяника

18 процентов соискателей нефтяной, газовой и топливной отрасли претендуют на зарплату в 40-60 тысяч рублей, еще столько же рассчитывают зарабатывать от 100 до 300 тысяч рублей.
Константин Шперлинг 03 сентября в 09:22
659 0
Глава Сургута Вадим Шувалов удивил позитивной статистикой к началу учебного года

Глава Сургута Вадим Шувалов удивил позитивной статистикой к началу учебного года
Администрация Сургута придумала, как организовать первую смену для 68 процентов школьников
Марина Романова 03 сентября в 08:56
648 3
Умер экс-главред газеты "Сургутские ведомости" Дмитрий Осьминкин

Умер экс-главред газеты "Сургутские ведомости" Дмитрий Осьминкин
Прощание состоится в 12.00 во вторник в Сургутском Доме журналистов
Редакция СИА-ПРЕСС 03 сентября в 08:24
1133 3
Ничто не заменит ценного опыта и высокого профессионализма специалистов нефтяной и газовой промышленности

Ничто не заменит ценного опыта и высокого профессионализма специалистов нефтяной и газовой промышленности
Надежда Красноярова, председатель думы города Сургута 02 сентября в 10:03
416 0
​С чувством глубокого уважения поздравляю работников нефтяной, газовой и топливной промышленности с профессиональным праздником!

​С чувством глубокого уважения поздравляю работников нефтяной, газовой и топливной промышленности с профессиональным праздником!
Анатолий Сименяк, председатель думы Сургутского района 02 сентября в 09:51
406 0
​Уважаемые работники нефтегазовой отрасли!

​Уважаемые работники нефтегазовой отрасли!

От производственных успехов нефтяников и газовиков зависит благополучие всей страны
Андрей Трубецкой, глава Сургутского района 31 августа в 18:08
449 0
На протяжении нескольких десятилетий нефтегазовая отрасль остается надежной опорой Администрации города

На протяжении нескольких десятилетий нефтегазовая отрасль остается надежной опорой Администрации города
Вадим Шувалов, глава Сургута 02 сентября в 08:27
414 1
Нефтегазовая отрасль по-прежнему – основа экономики России, залог ее развития и процветания

Нефтегазовая отрасль по-прежнему – основа экономики России, залог ее развития и процветания
Василий Юркин, директор СГМУП «Городские тепловые сети» 02 сентября в 07:29
393 0
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2017.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Стройнова Маргарита Сергеевна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика