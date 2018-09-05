Не доросли

— Это ж маразм, — говорит коллега, присоединяясь к остальной части редакции, которая уже минут десять обсуждает горячую новость, прилетевшую из Екатеринбурга. Там семнадцатилетней девушке отказались продавать сборники Маяковского, Есенина и Бродского, промаркированные знаком «18+». Выясняя отношения с продавцом, девушка резонно возмутилась: «Мне «по закону» нельзя культурно развиваться?». Но сотрудники на кассе остались непреклонны.

Посовещавшись, в редакции решили — нужен «следственный эксперимент».

На правах самого юного сотрудника коллектива отправляюсь в книжный магазин. Нахожу необходимые томики Маяковского и Есенина, которые содержат нецензурную брань. Во всяком случае, так сказано на упаковке — проверить нельзя: книги обернуты пленкой (видимо, в целях защиты хрупкой детской психики и чувства прекрасного).

По пути на кассу натыкаюсь на стенд, посвященный творчеству Стивена Кинга. Всплывают воспоминания: в «Ловце снов» один из персонажей кроет отборным — совершенно не цензурированным — матом всех и вся, в «Играх Джеральда» максимально откровенно описаны сексуальные сцены. А уж наличие «пивка и косяков», вместе с подробным описанием насилия — это практически отличительная черта произведений Короля ужасов.

Но все эти книги, которые могут «причинить вред здоровью и развитию» ребенка, продаются с возрастным ограничением «16+» и без пленочной упаковки.

Итак, решающий момент: подхожу оплачивать «санкционные» томики поэтов Серебряного века:

— 18 есть? — спрашивает меня старший продавец Елена.

— Да, — отвечаю я.

— Покажите документ, — просит кассир.

Достаю паспорт, предъявляю. Продавец пробивает мои товары.

— Подскажите, часто несовершеннолетние пытаются купить книги и журналы «18+»? — задаю вопрос и сразу уточняю, что являюсь журналистом.

— Да, это не редкость. Иногда берут графические книги и комиксы, пореже — что-то классическое. А вообще у нас и кулинарные книги есть, запрещенные детям, — рассказывает Елена.

Представляю, как аккредитованный Роскомнадзором сотрудник издательства, определяя возрастное ограничение очередной книги, мучается вопросом: не станет ли ощипывание утки сильным ударом по психике ребенка? Смогут ли спокойно жить дети, увидевшие, как повар потрошит карпа?

Единственные, кто, по-моему, действительно страдает в этой ситуации — книжные магазины, у которых и без того низкие объемы книжных продаж.

За нарушение закона книготорговой компании грозит штраф 50 тысяч рублей или приостановка деятельности на три месяца, а возможно и изъятие тиража. Это касается не только знака «18+», но и всех прочих маркировок.

В Сети уже третий день не утихаю споры по поводу новости о свердловской девушке: «Правильно, что запрещают», — говорят одни; «Это великая классика», — отвечают другие; «Книги что, сродни сигаретам и алкоголю?!», — восклицают третьи. И эти споры будут продолжаться до тех пор, пока не будет разработано четкой схемы ограничения недетского контента. Или пока не появится конкретное определение того, какие произведения по закону* представляют собой культурную ценность и не должны попадать под невнятные запреты.

* Прим. ред.: Речь идет о Федеральном законе №436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». В первой статье документа отмечается, что он не распространяется на продукцию, представляющую значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества.

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