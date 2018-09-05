Друзья, думаю, что многие из вас уже знают об ошибке в Дневнике сургутского первоклассника — издатель напечатал несуществующий герб. По какой-то причине, двуглавый орел изображен с серпом и молотом, а не со скипетром и державой.

Ошибка была выявлена только при выдаче. Сейчас все дневники изъяты, виновные наказаны. Новый тираж с корректной информацией выйдет в течение двух недель.

Напомню, что дневник содержит содержит много исторической и познавательной информации о Сургуте. За шесть лет существования проекта дневник получили более 30 000 первоклассников.

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