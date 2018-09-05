​Интернет развращает молодежь гораздо сильнее, чем все стихи вместе взятые

В Екатеринбурге накануне Дня знаний произошел занятный случай: в трех книжных магазинах 17-летней школьнице отказались продавать сборники произведений Владимира Маяковского, Сергея Есенина и Иосифа Бродского. Продавец обосновал действия законом, ведь книги были с пометкой 18+. Кандидат педагогических наук, член Союза писателей и Союза журналистов России Виктор Гаврилов прокомментировал данный инцидент редакции портала siapress.ru:

Закон — есть закон. Если на книге стоит возрастное ограничение 18+, магазин прав, когда отказывает в продаже такой продукции. Хотя при желании дети могут найти все, что угодно в интернете.

Вообще тенденция странная: поэзия Маяковского и Есенина есть в школьной программе. Существуют академические издания с низким возрастным ограничением («6+», «12+»), а если это хулиганская лирика Сергея Александровича, детям действительно лучше этого не читать. Школьникам нужно ориентироваться на маркировку, но она должна быть обоснованной. Но это, конечно, идеальная ситуация. Мы ведь понимаем, что в интернете молодежь развращают гораздо сильнее, чем все стихи вместе взятые. Кстати, в данном случае никто не бьет тревогу. Поэтому стоит задуматься, в первую очередь, о возрастных ограничениях в интернете, в том числе о «родительском контроле».

Я считаю, что вопрос о маркировке стоит задавать скорее тем, кто ее проставляет. Издательства иногда выбирают наобум возраст, на который рассчитано произведение.

Проблема полностью решится, когда будут созданы авторитетные экспертные комиссии, которые могут качественно определить возраст читателя.

Закон* относительно недавно вступил в силу, и поэтому на данный момент нет выстроенной системы работы. Что касается оговорки о предметах художественной ценности: видимо тот, кто проставлял «18+» на сборниках поэм и стихов поэтов Серебряного века считает, что такая информация не является культурной ценностью для общества.

Знаете, государство напоминает организм, который защищает себя (и своих граждан) от пагубного влияния.

Интересный факт: книга «1984» Оруэлла была запрещена в СССР вплоть до восьмидесятых. Плохое это произведение? Нет, хорошее. А запрещено было потому, что наносило вред идеологии. Может быть, люди, которые маркировали сборники, считают что Есенин, Маяковский и Бродский могут нанести вред воспитанию подрастающего поколения.

* Прим. ред.: Речь идет о Федеральном законе №436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». В первой статье документа отмечается, что он не распространяется на продукцию, представляющую значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества.