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Чиновники Сургута рассказали, как они могут поддержать бизнес-сообщество

Но не факт, что именно такой помощи ждут от них предприниматели

Фото: Пресс-служба Торгово-промышленной палаты Сургута
Фото: Пресс-служба Торгово-промышленной палаты Сургута

Помещение конференц-зала сургутской торгово-промышленной палаты потихоньку заполняется людьми. Повод собраться для многих более чем актуален: чиновники городской администрации пришли рассказать предпринимателям, на какую помощь от них они могут рассчитывать. Желающих послушать более чем достаточно – свободных мест в зале почти не остается.

Однако встреча начинается с технической неисправности. Системе конференц-связи требуется перезагрузка, так что в первые 10 минут, пока заместитель главы Сургута Анна Шерстнева рассказывает о мерах поддержки бизнеса, сидящие на другом конце длинного стола предприниматели ее просто не слышат. В итоге технические проблемы, конечно, исправляют, однако сложившаяся в первые минуты встречи ситуация нагляднее всего демонстрирует суть взаимодействия администрации и бизнес-сообщества Сургута.

Меньше одного процента

Прежде всего, речь зашла о субсидиях, которые могут получить предприниматели города. С их помощью владелец бизнеса может компенсировать часть своих расходов. Фонд субсидий на 2018 год составил 17 миллионов рублей, из которых шесть миллионов рублей было выделено городским бюджетом. На данный момент в администрации одобрили 40 заявок предпринимателей. При этом сколько денег из 17 миллионов рублей уже потрачено, чиновники сказать не смогли, что многим предпринимателям не понравилось. Выяснилось, что из присутствующих только два бизнесмена обратились за помощью. Однако председатель совета Сургутской ТПП Владимир Болотов порекомендовал воздержаться от преждевременных выводов:

«У нас здесь присутствует меньше одного процента от всех зарегистрированных в городе хозяйствующих субъектов. Хотите собрать всех? Нам нужна площадь на 20 тысяч человек. Давайте обсудим, очень интересует такой формат».

Безвозмездно

Вспомнили и о предоставлении предпринимателям муниципального имущества и земельных участков. В частности, для арендаторов с этого года предусмотрена компенсация платежей за капитальный ремонт. Кроме того, часть муниципального имущества может быть передана предпринимателям на безвозмездной основе. У некоторых участников встречи возникли вопросы к состоянию тех помещений, а иногда и зданий, которые предоставляет администрация. Так генеральный директор группы компаний «Лингва» Раиса Журавлева рассказала, что при попытке получить муниципальное помещение выяснилось, что в него нужно инвестировать пять миллионов рублей.

Куда откровеннее высказался председатель ассоциации частных предпринимателей Сургута и Сургутского района Леонид Тарабанов о здании на улице Строителей:

У вас там есть муниципальное имущество в 250 квадратных метров, которое закрыто уже более года. Что вы планируете с ним делать? Его снесут или перестроят?Там скоро на крыше можно будет овец пасти.

Как выяснилось, здание принадлежит муниципальному учреждению «Наше время», которое планирует провести там капитальный ремонт, о чем рассказал председатель комитета по управлению имуществом Сергей Пешков. Однако Леонида Тарабанова такой ответ не устроил, о чем он сказал прямо, пообещав снова задать вопрос о судьбе здания на следующей встрече.

Освоить парк

Вспомнили предприниматели и о многострадальном парке «За Саймой». Главная претензия бизнес-сообщества – администрация очень долго разрабатывала проект благоустройства парка, а все это время на его территории нельзя вести коммерческую деятельность, во всяком случае законными способами. Глава города Вадим Шувалов заявил, что при благоустройстве парка учитывается, в том числе, и коммерческая деятельность и порекомендовал предпринимателям обратить внимание на другие рекреационные зоны города.

«Никто не сидит пять лет с проектом благоустройства парка «За Саймой», вы сами знаете, сколько всего было вокруг него, когда началась история с ботаническим садом. Мы не пустили это дело на самотек и разработали концепцию. – объясняет Вадим Шувалов. – Мы учитывали разные мнения, но главное, чего мы хотели добиться – это сделать экологический парк. В городе есть места, где смогут развернуться предприниматели, взять тот же «Кедровый лог» или «Новые ключи». Не надо зацикливаться на парке «За Саймой».

Проблемы те же

Предприниматели рассказывают о личных проблемах, пытаясь добиться от администрации решения своих вопросов прямо во время встречи. Чиновники в ответ продолжают рассказывать о мерах поддержки бизнеса, а всех просителей отправляют на личный прием. Так в частности происходит с владельцами торговых павильонов, расположенных на улице Профсоюзов, которые оказались в охранной зоне линии электропередач (ЛЭП). Или с ларьками, которые не могут между собой поделить разные подразделения администрации.

Возникает ощущение, что чиновники постоянно уходят от публичного обсуждения вопросов, которые задают им предприниматели. Конечно, может быть, проще решить все проблемы через индивидуальный подход к каждому конкретному бизнесу, и тогда действительно нужны личные встречи. Вот только какова вероятность, что при таком отстраненном подходе претензии и проблемы предпринимательского сообщества Сургута когда-нибудь будут решены?


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Сегодня в 10:27, просмотров: 232, комментариев: 4


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Комментарии:
Швондер
не нравится
Сегодня в 10:48
Они могут поддержать бизнес-сообщество тем, что коллективно роскомнадзорнутся
Швондер
не нравится
Сегодня в 10:49
Будет самая лучшая поддержка
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 12:27
Ну, план то мероприятий выполнили. С бизнес-сообществом повстречались. При поддержке ТПП как положено. Шампанского бы еще там и все было бы в ажуре.
Иван Меньшенин
не нравится
Сегодня в 12:46
С муниципальной собственностью везде такая беда. Либо придерживают для своих (пока нормальная), либо пытаются спихнуть кому-нибудь под реставрацию.

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