Какая энциклопедия? Букварь не знаем!

Сургут опять «прославился» на всю страну. На этот раз – незнанием российской символики. Новость о дневниках сургутских первоклассников с гербом несуществующего государства, на котором двуглавый орел держит в лапах серп и молот, весь день держалась в топе новостей всех популярных федеральных СМИ. Дневник с обращением к школьникам главы Сургута Вадима Шувалова был издан тиражом шесть тысяч экземпляров: в первый класс в этом году пошли более пяти тысяч учеников.

Год назад случилась очень похожая история, только масштаб был крупнее. Энциклопедия «Край, в котором я живу. Моя Югра». В День знаний книга с личным обращением губернатора Югры Натальи Комаровой была роздана 24 тысячам учеников. «Дорогой друг! Книга, которую ты держишь в руках, расскажет о родном крае, будет тебе верным другом и помощником в первые школьные годы. Книга откроет тебе мир!» - было написано в обращении.

Вот только мир этот оказался странным. Сургут почему-то оказался на Ямале, а Россия не досчиталась в своих границах Крыма и Калининграда.

Эту книгу издательство АСТ позже переиздало за собственные средства, тем самым расписавшись в своей ошибке. И скандал затих. Вопрос, кто из правительственных чиновников, подписал оригинал-макет, публично даже не поднимался.

Ситуация с дневниками сургутских первоклассников, скорее всего, будет развиваться по той же схеме. Накажут «рублем» подрядчика. Ну, может быть, после этого блога, влепят выговор какому-нибудь исполнителю нижнего эшелона муниципальных служащих. Может, даже премии лишат. Но вряд ли эти меры застрахуют от повторения ситуации.

Очень неприятно, когда вся страна обсуждает, какие сургутяне безграмотные люди. Да, именно в таком контексте: проморгали один-двое, много – рабочая группа. Но эта рабочая группа входит в число специалистов, которые управляют городом. А значит, качество их знаний просто не должно подвергаться сомнению. Если уж у руля такие буратины стоят, то чего ждать от остального населения?

Показательно, что скандал случился на фоне подготовки к исторической викторине «Города Югры». В день онлайна на портале siapress с его организаторами, в том числе – из научного сообщества. Доцент Вячеслав Манин сетовал на то, что задумка ученых сделать второй тур викторины более сложным, на основе академической истории Югры, провалилась. Создание этого большого научного труда историки только начинают обсуждать, а викторину решили провести уже сейчас. По инициативе граждан и властей 15 крупнейших городов Югры, Сургута - само собой.

Кажется, я понимаю, почему городские власти выступили с такой инициативой. Осилить вопросы из академической истории им бы оказалось просто не под силу. С заданием из букваря не справились!

Может, пора ввести тестирование муниципальных служащих на знание истории страны и курса по краеведению хотя бы на уровне начальной школы? Но не за призы от спонсоров. А за право трудиться на ответственном посту за немаленькую зарплату, которую платим чиновникам мы, горожане. Которых вчера опозорили.