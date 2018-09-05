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Какая энциклопедия? Букварь не знаем!

Очень неприятно, когда вся страна обсуждает, какие сургутяне безграмотные люди. Если уж у руля такие буратины стоят, то чего ждать от остального населения?

Сургут опять «прославился» на всю страну. На этот раз – незнанием российской символики. Новость о дневниках сургутских первоклассников с гербом несуществующего государства, на котором двуглавый орел держит в лапах серп и молот, весь день держалась в топе новостей всех популярных федеральных СМИ. Дневник с обращением к школьникам главы Сургута Вадима Шувалова был издан тиражом шесть тысяч экземпляров: в первый класс в этом году пошли более пяти тысяч учеников.

Год назад случилась очень похожая история, только масштаб был крупнее. Энциклопедия «Край, в котором я живу. Моя Югра». В День знаний книга с личным обращением губернатора Югры Натальи Комаровой была роздана 24 тысячам учеников. «Дорогой друг! Книга, которую ты держишь в руках, расскажет о родном крае, будет тебе верным другом и помощником в первые школьные годы. Книга откроет тебе мир!» - было написано в обращении.

Вот только мир этот оказался странным. Сургут почему-то оказался на Ямале, а Россия не досчиталась в своих границах Крыма и Калининграда.

Эту книгу издательство АСТ позже переиздало за собственные средства, тем самым расписавшись в своей ошибке. И скандал затих. Вопрос, кто из правительственных чиновников, подписал оригинал-макет, публично даже не поднимался.

Ситуация с дневниками сургутских первоклассников, скорее всего, будет развиваться по той же схеме. Накажут «рублем» подрядчика. Ну, может быть, после этого блога, влепят выговор какому-нибудь исполнителю нижнего эшелона муниципальных служащих. Может, даже премии лишат. Но вряд ли эти меры застрахуют от повторения ситуации.

Очень неприятно, когда вся страна обсуждает, какие сургутяне безграмотные люди. Да, именно в таком контексте: проморгали один-двое, много – рабочая группа. Но эта рабочая группа входит в число специалистов, которые управляют городом. А значит, качество их знаний просто не должно подвергаться сомнению. Если уж у руля такие буратины стоят, то чего ждать от остального населения?

Показательно, что скандал случился на фоне подготовки к исторической викторине «Города Югры». В день онлайна на портале siapress с его организаторами, в том числе – из научного сообщества. Доцент Вячеслав Манин сетовал на то, что задумка ученых сделать второй тур викторины более сложным, на основе академической истории Югры, провалилась. Создание этого большого научного труда историки только начинают обсуждать, а викторину решили провести уже сейчас. По инициативе граждан и властей 15 крупнейших городов Югры, Сургута - само собой.

Кажется, я понимаю, почему городские власти выступили с такой инициативой. Осилить вопросы из академической истории им бы оказалось просто не под силу. С заданием из букваря не справились!

Может, пора ввести тестирование муниципальных служащих на знание истории страны и курса по краеведению хотя бы на уровне начальной школы? Но не за призы от спонсоров. А за право трудиться на ответственном посту за немаленькую зарплату, которую платим чиновникам мы, горожане. Которых вчера опозорили.


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Сегодня в 09:54, просмотров: 313, комментариев: 15


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Комментарии:
альберт леонов
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Сегодня в 10:21
Вот это пиар, вот это слава! Даже не минута а целые сутки!
Нет отвественности просто, нет ее!
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 10:46
Странно еще, что викторина уже вторая случайно с выборами совпадает, а страна не обсуждает, какие сургутяне…
Kirill Akincev
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Сегодня в 10:53
Будем искать плюсы и в этом.
Во-первых, ничего так не запоминается, как сделанная и исправленная ошибка. Школьники не просто один раз увидят картинку, но и вернутся к ней повторно, сравнят с оригиналом. Сами по себе слова "скипетр" и "держава" - они очень сложные для запоминания и понимания младшеклассниками. У родителей будет повод акцентировать на них внимание, пояснить их символический смысл: знаковость императорских атрибутов, их важность, уместность и актуальность в современной России.
Во-вторых, что такое "серп" школьники тоже не знаю, "молот" - чуть поупотребительнее. Это отсыл к истории. Дети не знают про Советский Союз, будет повод поинтересоваться.
В-третьих, что называется "чёрный PR - тоже PR". Лишний раз напомнили о нашем городе на общеобывательском уровне. Я не думаю, что эта ошибка вызовет у кого-то неприятные ассоциации (как отсутствие Крыма и Калининграда), скорее воспримется забавным анекдотом.
В-четвертых, это хороший повод "подтянуть удила" в профильных комитетах администрации; возможно, принять какие-то кадровые решения.
Наконец, возникли предпосылки к дискуссии о необходимости некоего "базового минимума" знаний чиновников. Это важно. Чиновник обязан быть грамотным гуманитарием: обязан знать историю (не толлько родного края!), чтобы прослеживать аналогии и делать прогнозы; чтобы уметь понимать людей; чтобы, наконец, уметь сопоставлять текущую ситуацию прошлому: не наступать на известные грабли, но и уметь восстанавливать то позитивное, что по каким-то причинам в текущий момент исчезло.
444
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Сегодня в 11:41
Вот уж кто специалист по поиску ложки в бочке... Только не за бюджетный ли счет этот текст на полстарницы Кирилла Акинцева, дежурно поддерживающего любую выходку никем не избираемой власти?
Иван Меньшенин Kirill Akincev
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Сегодня в 11:56
Ну как же, не запоминается? Прекрасно запоминается.

Вон, недавно было, Сургут в ЯНАО отправили, а Крымненаш сделали. "Моя Югра" называлась книга. Тоже для школьников.
Сергей Б Иван Меньшенин
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Сегодня в 12:03
Единственный плюс, пожалуй, заключается в том, что школьники с первого класса усвоят, что они живут в стране, государственный строй которой определяется как химера. И даже по отдельности орел и серп с молотом не соответствуют существующему государственному строю.

Химе́ра (др.-греч. Χίμαιρα, букв. «молодая коза») — в греческой мифологии чудовище с головой и шеей льва, туловищем козы, хвостом в виде змеи; порождение Тифона и Ехидны. В переносном смысле — необоснованная, несбыточная идея.

А с чиновников ведь все как с гуся вода.
Сергей Б Сергей Б
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Сегодня в 12:04
Пардон, не по адресу. Хотя вам тоже полезно будет.
Сергей Б Иван Меньшенин
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Сегодня в 12:05
Еще одна попытка.
Пардон, не по адресу. Хотя вам тоже полезно будет.
Сергей Б Kirill Akincev
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Сегодня в 12:11
Вот теперь по адресу.
Единственный плюс, пожалуй, заключается в том, что школьники с первого класса усвоят, что они живут в стране, государственный строй которой определяется как химера. И даже по отдельности орел и серп с молотом не соответствуют существующему государственному строю.

Химе́ра (др.-греч. Χίμαιρα, букв. «молодая коза») — в греческой мифологии чудовище с головой и шеей льва, туловищем козы, хвостом в виде змеи; порождение Тифона и Ехидны. В переносном смысле — необоснованная, несбыточная идея.

А с чиновников ведь все как с гуся вода.

Швондер
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Сегодня в 12:27
Щас он тебе статьей из векипидии всю химеру развенчает))))
Сергей Б
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Сегодня в 12:38
Тогда, пусть лучше расскажет кто в России Тифон, а кто Ехидна. Вот это тоже с первого класса надо объяснять.
Kirill Akincev Сергей Б
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Сегодня в 12:57
Специально нашёл первоисточник. На текущий момент у записи 17 тысяч просмотров, 164 лайка, 56 комментариев. Четверть комментаторов предположили, что это "фотошоп", большинство остальных беззлобно улыбнулись. Двое предложили провести аншлюс Австрии (потому что орёл с серпом и молодом - их герб). Двое возмутились осквернением герба. Собственно, это вполне себе статистический срез общественного мнения.
Kirill Akincev
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Сегодня в 13:01
Кстати, какой-то мазурин там тоже отметился:
Артем Костенко
О какой патриотичности идет речь, если власти прям в лицо плюют?Так и хочется свалить.
Сергей Б Kirill Akincev
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Сегодня в 13:12
И это чё, все первоклассники были?..
Kirill Akincev Сергей Б
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Сегодня в 13:20
Шумиха началась после того, как фото опубликовали в паблике соц.сети (блин, удалился оттуда неделю назад, пришлось вернуться в поисках хвостов). Но ещё позавчера знакомый со смехом про эту картинку рассказывал.

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