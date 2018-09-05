Россия — Испания: как это было // ФОТОРЕПОРТАЖ

Во вчерашнем матче по водному поло между Россией и Испанией нашей команде удалось победить соперниц со счетом 13:9.
О том, как это было, предлагаем взглянуть через объектив нашего фотографа:
Расписание сегодняшних игр (5 сентября):
15.00 - Испания - Китай
16.30 - Новая Зеландия - Канада
18.00 - ЮАР - США
19.30 - Австралия - Россия
Перенимаем опыт Петербурга. Директор благотворительной организации "Ночлежка" Григорий Свердлин и директор сургутской благотворительной организации "Маяк" Александр Алексеев // ONLINE 7 сентября в 16.00