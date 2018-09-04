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Вершки, корешки и первоклашки

Анна Томазова рассказала, каким школам Сургута в этом учебном году досталось всё, а каким ещё придётся потерпеть

Фото: А. Андронов
Фото: А. Андронов

Для школьников, их родителей и учителей начались учебные будни. Немаловажной частью успешной, продуктивной и в меру счастливой школьной жизни, конечно, являются хорошие условия для получения знаний. Информационный портал siapress.ru пообщался с директором департамента образования Сургута Анной Томазовой и выяснил, готов ли был наш город предоставить такие условия более чем 48 тысячам своих школьников.

Школ не хватает

— В школе №9, что в микрорайоне ПИКС, в этом году будут учиться более двух тысяч человек вместо положенных восьмисот. Это повсеместная проблема для сургутских школ?

— В ряде учреждений, в силу особенностей микрорайона, очень большая загруженность. В первую очередь речь идет об активно застраивающихся территориях. Если в целом по городу у нас 32 процента учеников учатся во вторую смену, то в таких школах процент, конечно, выше. Доля занимающихся в первую и вторую смену там примерно одинакова. Задача образовательных организаций — с соблюдением санитарных норм правильно выстроить расписание занятий. Но хочу отметить, что если говорить о школе №9, то это учреждение уже не первый год работает в таком режиме и успешно со своей задачей справляется.

Школы строят?

— С 2017 года ведется строительство, либо подготовка к строительству двух новых школ. В 2018 должна быть начата работа еще над шестью учебными заведениями. На каком этапе эти проекты находятся сейчас?

— В целом окружная программа предусматривает 31 объект образования до 2030 года с учетом демографических процессов, территориальной доступности и развития микрорайонов. Из них 25 объектов – это школы с перспективой увеличения численности детей и решения задачи перехода в односменный режим. То, что в документах указан 2017 год – это не факт начала заливки фундамента, а именно процесс проектирования и конкурсных мероприятий. На данный момент в двух школах, которые будут расположены в 32 и 33 микрорайонах Сургута, проектирование завершено, проведены конкурсы, уже скоро начнется строительство этих объектов.

Школы ремонтируют?

— В прошлом учебном году ремонтировали только одну школу — №13. Что касается остальных общеобразовательных учебных заведений? Что досталось им?

— Каждый год администрация города планирует средства на ремонты образовательных учреждений. В том году было выделено порядка 200 млн. рублей, 113 млн. из них пошли на ремонт 13-й школы, оставшиеся средства были направлены на ремонт еще 25 учреждений. Как правило речь идет о ремонте пищеблоков, кровли, инженерных сетей. Обязательно хочу отметить, что в этом году 16 общеобразовательных учреждений получили Систему контроля управления доступом — СКУД. Она позволяет не только усилить пропускной режим: с октября будет установлен программный продукт, который позволит родителям получать информацию, когда их ребенок пришел в школу, и когда он из нее вышел. На данный момент уже 25 объектов образования у нас оснащены такой системой.

Школы туалетами оборудуют?

— Каким-то школам достается все и сразу, кому-то что-то по чуть-чуть. Но в некоторых учреждениях до сих пор сохраняется проблема санузлов. Проще говоря, не везде имеются отдельные туалетные кабинки.

— В этом году четыре образовательные организации были включены [в программу ремонта, — прим. авт.] с ремонтом санузлов в том числе. Да, далеко не во всех учреждениях этот вопрос окончательно решен, это происходит поэтапно. Понятно, что это будет один из вопросов, который мы в следующем году будем решать дополнительно .

Школы адаптируют

— В Сургуте учитывают потребности ребят с ограниченными возможностями здоровья?

— К сожалению, растет число детей, у которых есть проблемы со здоровьем. Если говорить о школах, то на сегодняшний день в них обучается более четырех тысяч детей с ограниченными возможностями здоровья. Более 500 детей имеют инвалидность.Но это разного рода проблемы, поэтому и условия для таких детей нужны разные. Если говорить о ребятах с нарушениями опорно-двигательного аппарата, то на данный момент уже 28 общеобразовательных и дошкольных учреждений имеют для них стационарные пандусы. Еще я считаю серьезным продвижением то, что во всех общеобразовательных учреждениях в начале года были приобретены телескопические пандусы и кнопки вызова.Сегодня в трех школах есть специальные классы, где сосредоточены дети с нарушением опорно-двигательного аппарата. В них созданы все условия. Это и 9 школа, где есть лифт, пандус на сцену, отсутствие порогов, специальные туалетные комнаты. Такая же безбарьерная среда была создана в прошлом году в школе №19, в этом году – в школе №13.


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Сегодня в 15:59, просмотров: 190, комментариев: 3


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Комментарии:
Швондер
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Сегодня в 16:50
Томазова, почему нашивки с символикой школы платные? На реставрацию туалетов?
Моби
не нравится
Сегодня в 17:01
"В этом году четыре образовательные организации были включены [в программу ремонта, — прим. авт.] с ремонтом санузлов в том числе. Да, далеко не во всех учреждениях этот вопрос окончательно решен, это происходит поэтапно. Понятно, что это будет один из вопросов, который мы в следующем году будем решать дополнительно ." - ну вообще-то, терпеть и "вследующемгоду" ждать должны чиновники, а не дети. Дикость какая, богатый город, а туалеты в школах не соответствуют требованиям. Может тогда, товарищу чиновнице зарплату придержим? В следующем году получит, потерпит?
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 17:44
Чё-то проблема возникла с санузлами в городе и районе. К чему бы это?

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Мнения

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Вершки, корешки и первоклашки
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