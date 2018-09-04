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​В 2019 году в Сургутском районе появится киберарена

Власти уверены: Dota 2 и лазертаг – это спорт, а не просто «стрелялки»

В 2019 году начнётся строительство киберарены в посёлке Барсово. Об этом жуналистам рассказал глава Сургутского района Андрей Трубецкой. В здании спортивного объекта будет находиться площадка для компьютерных соревнований, а также отдельную территорию отведут для тактической дисциплины «Лазертаг». Еще планируется построить тренировочные базы с игровыми компьютерами в Лянторе, Белом Яру, Солнечном и Федоровском.

«Киберарена будет сдана до конца 2019 года — это однозначно, — пояснил глава. — Обсуждать подробнее будем, когда включим объект в бюджет на следующий год». Руководитель муниципалитета дополнил:

в здании будет обустроен амфитеатр для зрительских мест.

В Сургутском районе уделяют большое внимание как традиционному, так и компьютерному спорту — организаторы мероприятий стараются совмещать оба вида. Прошедшим летом в центре спортивной подготовки «Атлант» в Солнечном прошло троеборье: кибертурнир по онлайн игре Dota 2, лазертаг и интеллектуальная викторина на знание олимпийских видов спорта. Кроме того, все участники перед турниром сдавали нормы ГТО. Начальник управления культуры, туризма и спорта Сургутского района Руслан Марценковский отметил, что комбинация новых и традиционных видов спорта привлекает желающих к участию, а также помогает изменить скептическое отношение к такому виду деятельности. «Стереотип пока остался. Киберспорт недавно внесен в федеральный реестр видов спорта, хотя мы прекрасно знаем, что еще десять лет назад он был в подполье. Но государство приняло решение, что это все-таки вид спорта», — заявил Марценковский.

Также в интервью порталу siapress.ru начальник управления рассказал о планах уйти от исключительно соревновательной деятельности к серьезному развитию данного вида спорта.

Марценковский отвечал и на вопрос скептиков: почему компьютерный спорт – не просто «стрелялки»?

«Есть два аспекта. Первый — это физическое состояние, а второй — психологическое и моральное. Если говорить о физическом, то мы решили, что

одним из требований для занятия киберспортом будет сдача ГТО,

— замечал чиновник. — Речь идет и об умственном аспекте. Киберспорт — это работа в команде, образованность, психологическая устойчивость. Если вы видели кибертурниры, которые проводились в муниципалитете, то могли заметить, что мы переводим эти игры в логический вид спорта — стратегии».

Фото: laser-arena.ru


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Сегодня в 14:13, просмотров: 331, комментариев: 7


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Комментарии:
Моби
не нравится
Сегодня в 15:24
В 2019 году начнётся строительство киберарены в посёлке Барсово. - половина барсово в сортир на улице ходит, трубецкой бараками пусть лучше займется
Швондер
не нравится
Сегодня в 15:30
Комментарий удален модератором из-за нарушений правил сайта.
Bert Ar
не нравится
Сегодня в 16:14
Тёма привет! ;))))
Бобер Моби
не нравится
Сегодня в 16:16
По-вашему, другая половина жителей Барсова от этого должна страдать? Скоро откроется спорткомплекс, хорошо если появится киберарена. А иначе, молодежи-то чего делать? Пиво по подъездам пить в ожидании, когда у них появятся сортиры в квартирах?
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 16:34
Не, так-то верный ход. В виртуальной реальности не то что сортиры не нужны, вообще в бараках можно жить. Проблема с улучшением жилищных условий махом решается.
Моби Бобер
не нравится
Сегодня в 16:56
а) другая половина - это те, кто живут там в нормальных домах, верно? ну если им нравится вид разваливающихся бараков из окна, то вопросов не имею;
б) полагаю, указанные вами лица и при арене продолжат лакать пиво в подъездах и на остановке
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 17:20
Вот Сысоев то, в баттле с Ляписом перья ему в реальной реальности повыщипывает. Если этот супермен бэтмен не сдрейфит с Сысоевым встретиться.
Сергей Б Моби
не нравится
Сегодня в 17:23
Указанные лица будут лакать пиво на арене. В чем большая разница.

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