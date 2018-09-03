О народе думают

Протесты против повышения пенсионного возраста в России не утихают, а эффективность их, судя по всему, остается все на том же уровне, то есть, крайне низкой. На том же уровне остается и их численность: пара десятков тысяч участников митингов для огромной страны – это капля в море. Так что надеяться на отмену пенсионной реформы уже как-то даже наивно. Особенно после выступления президента, в котором он дал довольно четкий сигнал, что предложенное им «смягчение» реформы – это максимальные уступки.

Интересно в этой связи поведение парламентской оппозиции, которая продолжает разыгрывать роль ярых противников повышения пенсионного возраста и очень пылко выступает на митингах, заявляя о готовности защищать интересы народа. Где-то даже уже промелькнули призывы к всеобщей забастовке.

Вот только у меня на досуге возник один вопрос: а после выборов 9 сентября они продолжат столь же рьяно противостоять непопулярной реформе?