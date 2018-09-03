Глава Сургута Вадим Шувалов удивил позитивной статистикой к началу учебного года

Сургуту удалось избежать серьезного падения показателей выполнения майского указа президента о поэтапном переходе обучения в одну смену школьников.

Еще в начале нынешнего лета директор департамента образования администрации Сургута Анна Томазова очень опасалась, что во вторую смену в наступившем учебном году из-за острого дефицита ученических мест будут учиться не менее 40 процентов сургутских школьников. Об этом она говорила на заседании фракции ЕР в городской думе в конце весенней парламентской сессии.

Напомним, что для перевода школьников на учебу в одну смену сургуту необходимо построить 23 школы на 24 тысячи мест.

«Решить вопрос можно только за счет перевода детей во вторую смену. Других ресурсов у нас нет. Уже в следующем учебном году число детей, обучающихся во вторую смену, нам придется увеличить. Если прошлые годы мы планомерно добивались снижения этого показателя и смогли добиться 36 процентов, то теперь уйдем в 40-42», - приводила цифры Анна Томазова в июне текущего года.

Но большого падения удалось избежать, главным образом - из-за того, что начальная школа за последние пять лет занимает все большую и большую долю в городской системе общего образования. В наступившем учебном году в Сургуте за парты в общей сложности сели 48 тысяч человек, из которых учеников начальной школы - более 22,5 тысяч.

Показатель числа первоклассников в этом году побил рекорды за последние пять лет. Первый звонок 1 сентября прозвучал для 5800 малышей - это 232 класса. В средней школе № 9, где учащихся почти в три раза больше, чем рассчитано по проектной мощности здания, торжественную линейку только для первых классов пришлось проводить в две смены.

В Сургуте только четыре образовательных учреждения будут учиться в одну смену в 2018-2019 учебном году: гимназия «Лаборатория Салахова», гимназия им. Ф.К. Салманова, Сургутский естественно-научный лицей, лицей им. В.И. Хисматуллина.