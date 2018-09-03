HeadHunter выявил 10 признаков нефтяника

Эксперты HeadHunter проанализировали резюме, размещенные в сферах нефтяной, газовой и топливной промышленности в Тюменской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах с начала 2018 года – и составили портрет специалиста добывающей отрасли.

1. 85% работников нефтяной, газовой и топливной промышленности регион – мужчины, причем каждому второму из них сегодня от 30 до 40 лет.

2. Женщины в данной отрасли редкость – всего 15%, зато половине из них нет и 30 лет.

3. 46 процентов специалистов имеют права категории В, то есть, могут управлять легковым автомобилем, а 16 процентов готовы сесть и за руль грузовика/

4. Большинство соискателей региона, размещающих свои резюме в нефтяной, газовой и топливной профобластях, проживают в Тюмени, Нижневартовске и Сургуте

5. Высшего образования нет только у 22 процентов соискателей отрасли. 30 процентов соискателей – выпускники Тюменского индустриального университета.

6. 70 процентов - специалисты с опытом работы от шести лет и более, 20 процентов - с опытом от трех до шести лет.

7. Каждый второй готов работать вахтовым методом.

8. 18 процентов соискателей нефтяной, газовой и топливной отрасли претендуют на зарплату в 40-60 тысяч рублей, еще столько же рассчитывают зарабатывать от 100 до 300 тысяч рублей. На вознаграждение менее 40 тысяч рублей согласны ли 11 процентов специалистов. Средняя предлагаемая зарплата в данной сфере составляет 70 тысяч рублей.

9. Английский язык среди своих ключевых навыков указали 63 процента соискателей.

10. На нефти специализируются в два раза больше соискателей, чем на газе – около 60 процентов.