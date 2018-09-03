Умер экс-главред газеты "Сургутские ведомости" Дмитрий Осьминкин

Журналист и бывший главный редактор официального издания администрации Сургута "Сургутские ведомости" Дмитрий Осьминкин скончался в больнице утром в воскресенье 2 сентября. Ему было 46 лет. Примерно за неделю до смерти у Дмитрия повторно случился обширный инсульт.

Все это время пациент находился в реанимации. Врачи сделали все возможное, перед самой смертью он даже пришел в сознание. Но сохранить жизнь Дмитрию Осьминкину медикам не удалось.

По решению семьи, тело Дмитрия будет кремировано. Прощание состоится 4 сентября в 12.00 у Дома журналистов им. Зубарева в ИКЦ "Старый Сургут". Точное время станет известно сегодня в течение дня.

Скоропостижная смерть Дмитрия Осьминкина вызвала большой резонанс в журналистских и общественно-политических кругах не только Сургута, но и региона. Он был первым редактором и наставников многих сегодняшних авторов городских СМИ.

Одним из последних постов Осьминкина в Фэйсбуке были размышления о продолжительности и уровне жизни.

"С начала пенсионного информ. бума мы узнали много нового. Как выяснилось, в России вырос не только уровень жизни, но и ее продолжительность. Оказывается, только элементарное нежелание жить мешает нашим гражданам дольше жить. Бедный мой родитель, ушедший чуть за 50. Оказывается, мне надо было сказать ему 18 лет назад: "А ну-ка, батя! Хватит умирать!!!" И он бы, конечно, тут же бы подхватил: "Действительно. Че это я?.." А дальше - космос здоровья и долголетия. "Он сказал - поехали! Он взмахнул рукой!..." Мы же от разных там физиологий и прочей туфты не зависим, мы только отмашки ждем. Мол, коммунизм до нас добрался, граждане, всем строится и радоваться. И это.. подравняйтесь там, в рядах. А может, действительно? Может, жизнь или смерть - это просто волевое решение текущего руководства?!.. "

фото - из личного архива экс-начальника информационно-аналитического управления администрации Сургута Валентины Тройниной