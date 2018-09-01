​13 первых классов под одной крышей // ФОТО

– Здравствуйте мы хотим прийти к вашим первоклассникам на линейку. Подскажите, во сколько она проходит?



– Первая в 9.30, а вторая в 11.30.

Так ответили на звонок из редакции в сургутской школе № 9. В этом году в образовательном учреждении набрали 13 первых классов с «А» по «Н», где будут учиться 356 детей. Даже с учетом деления линейки, актовый зал не вмещает всех, кто пришел на День знаний. Многим родителям приходится стоять вдоль сидячих мест. На атмосферу праздника теснота не влияет – дети улыбаются, мамы и папы фотографируют их, классные руководители полностью сосредоточены.

Торжественная линейка проходит по обычному сценарию: старшеклассники поздравляют малышей и желают им успехов в учебе, школьники поют и читают стихи, отгадывают загадки. Ребята болтают и уже начинают знакомиться. Но не все так раскованы.

Соня собирала вчера рюкзак, складывая в него тетради и ручки. Она говорит, что очень стесняется, ведь почти никого не знает. Рядом с девочкой ее подруга Полина, они вместе ходили на подготовительные курсы к школе. Девчонки обещают постараться учиться хорошо.

Бойкая девочка в костюме колокольчика выбегает на сцену: для первоклассников звучит тот самый звонок. У некоторых мам проступают слезы, а зал раздается аплодисментами.

Не только для первоклассников и их родителей сегодня особенный и волнительный день, некоторые учителя впервые приняли классное руководство. Елизавета Непочатова – молодой специалист, недавно она окончила университет, и сегодня ее первый учебный день в качестве педагога. Она собрана и смело управляется с 28 детьми.

Сама Елизавета Викторовна отмечает, что морально готова преподавать.

У первого «К» класса вот-вот начнется классный час об истории Югры.

Директор школы № 9 Елена Дорохина рассказала корреспонденту нашего издания, что в педагогическом составе – 135 учителей. Только для первых классов в этом году набрали 10 учителей начальной школы. Руководитель учреждения заметила, что из них многие – молодые специалисты, и это очень радует.

Несмотря на то, что здание рассчитано на 800 учеников, в этом году здесь сели за парты более 2 100 детей. Даже в торжественный день здесь не ощущается давки – счастливые гости и виновники праздника улыбаются и поздравляют друг друга, всем хватает места. Школа достаточно просторная: широкие коридоры, несколько лестниц, большие и светлые кабинеты.

Первоклассники уже в понедельник отправятся в школу, но теперь не на праздник, а на уроки. Их ждет долгий учебный путь, а сегодня мы поздравляем их с отличным стартом!

Фото А. Андронова