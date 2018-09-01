16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  68,0447   EUR  79,4966  

Захарченко погиб, но это ничего не изменит

Трагедия в Донецке не повлияла на боевой дух воинских формирований самопровозглашенной республики

В состояние боевой готовности боевые подразделения ДНР встали еще вчера. Но это не говорит о том, что они пойдут в атаку. Речь идет о готовности к обороне.

К Артемовску (территория, подконтрольная Киеву), например, также стягивается большое количество бронетехники. По минским соглашениям техника от линии разграничения должна быть отведена, в случае с ДНР – это практически пограничная территория с Российской Федерацией, глубокий тыл республики.

Такие же условия должна выполнять и украинская сторона, но ответственным подход Украины к их соблюдению никогда не был. Сейчас ситуация такова, что конфликт может перейти с новой силой в горячую фазу от любой искры.

Пока (на утро субботы 1 сентября) – по информации от моих друзей из ДНР, с которыми я поддерживаю связь через радиоканал – ситуация относительно спокойная. Но определенное напряжение, само собой, есть. Люди искренне скорбят, как было в случаях с гибелью других ярких командиров, например - с Арсеном Павловым или Михаилом Толстых, с которым мне довелось познакомиться в одну из поездок.

В целом, военнослужащие ДНР, с которыми я общался вчера, и сегодня рассуждают примерно так: «Захарченко погиб, но это ничего не изменит». То есть можно говорить о том, что боевой дух трагедия не сломала.

Последние пару лет обстановку в самопровозглашенных республиках ДНР и ЛНР можно охарактеризовать как вялотекущий конфликт.

Есть ряд точек на линии соприкосновения, где стабильно происходят стрелковые бои, время от времени с применением минометов или бронетехники. Но люди к этому уже, в принципе, привыкли. Для многих это даже стало нормой. Линия разграничения никуда не делась. На ней по обе стороны раболтает миссия ОБСЕ, но, следует отметить, к объективности наблюдателей много претензий. Сейчас, конечно, следует ожидать определенный всплеск истерии о том, что «все пропало», но массовой она не будет. Также гибель Захарченко, безусловно, воодушевила проукраински настроенных интернет-троллей на глумливые сообщения. они активизировались еще вчера, сразу после новости о гибели Захарченко. Для ряда СМИ, причем не только украинских, снова наступило время "удивительных историй". По личным наблюдениям, это случается всегда, как только какая-то яркая персона из ДНР погибает или терпит неудачу.

Одна из наших поездок с гуманитарной миссией в ДНР и ЛНР случилась накануне выборов главы ДНР. С нами тогда были сургутские фотокорреспонденты Алексей Андронов и Рамиль Нуриев. У всех, с кем встречались интересовались видением ситуации, намерением участия в выборах и, разумеется, задавали вопрос о том, за кого намерены отдать голос. В том что население примет участие в выборах и поддержит на них Александра Захарченко сомнений не было.

Тогда, в день голосования, мы побывали на многих избирательных участках Донецка. По большому счету - было интересно, но Алексей и Рамиль даже репортажи сделали. Несмотря на то, что до дня голосования не было информации о местонахождении избирательных участков (чтобы они не стали целями для украинской артиллерии), и люди сами узнавали адреса, с самого утра выстраивались в очереди. Явка была очень большой. Украинские СМИ, подавая эту тему расказывали будто голосующих стягивают на голосование насильно, под дулами автоматов. Абсолютная ложь. У нас есть тому масса подтверждающих фотодокументов.

На Александра Захарченко возлагались большие надежды, и, кто бы что ни говорил, он оправдывал ожидания людей, а жители ЛНР смотрели на соседей не без доли зависти – Захарченко был более эффективным и успешным руководителем, чем Плотницкий.

фото из архива автора 2015 год


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 11:11, просмотров: 103, комментариев: 1


QR код
Комментарии:
Степан Облезлый
не нравится
Сегодня в 13:31
Началась большая игра больших игроков. Захарченко был в ней пешкой. Вчера пришло время отдать пешку в угоду улучшения общей позиции "на доске". Глупо и наивно полагать, что его убили враги. Если чего-то не понимаешь, ищи ответ на вопрос: кому выгодно? Здесь все очень очевидно. Слишком очевидная сдача "пешки".

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

Вся страна — в фанатах Кобзона?

Вся страна — в фанатах Кобзона?
То ли я ничего не понимаю в искусстве, то ли широкие народные массы, как обычно, в своей безудержной скорби перебарщивают
Юрий Нуриев Сегодня в 12:18
183 9
​А в небе бродит его планета

​А в небе бродит его планета
29 августа 2018 года Почётному гражданину Сургута, района и ХМАО Валентину Солохину исполнилось 85 лет
Людмила Захарова Сегодня в 11:28
323 0
Захарченко погиб, но это ничего не изменит

Захарченко погиб, но это ничего не изменит
Трагедия в Донецке не повлияла на боевой дух воинских формирований самопровозглашенной республики
Вадим Булдаков, участник гуманитарных миссий из Югры в ДНР и ЛНР Сегодня в 11:11
100 1
Уважаемые учителя, школьники и их родители!

Уважаемые учителя, школьники и их родители!

Поздравляю вас с началом нового учебного года
Андрей Трубецкой, глава Сургутского района Сегодня в 10:17
189 1
Для шести тысяч сургутских первоклассников сегодняшний день очень волнительный

Для шести тысяч сургутских первоклассников сегодняшний день очень волнительный
​Надежда Красноярова, председатель думы города Сургута Сегодня в 10:09
120 0
Уже сейчас, несмотря на юный возраст, будущее в ваших руках

Уже сейчас, несмотря на юный возраст, будущее в ваших руках
Ирина Урванцева, депутат думы ХМАО-Югры Сегодня в 09:50
128 0
1 сентября – день для всех волнующий и торжественный. А для первоклассников и их родителей он – незабываемый

1 сентября – день для всех волнующий и торжественный. А для первоклассников и их родителей он – незабываемый
Анатолий Сименяк, председатель думы Сургутского района Сегодня в 08:48
142 0
В новом учебном году сургутские школы открывают двери для более чем 47 тысяч учеников

В новом учебном году сургутские школы открывают двери для более чем 47 тысяч учеников
Вадим Шувалов, глава Сургута Сегодня в 08:21
145 0
​ОСАГО претерпит ряд серьезных изменений

​ОСАГО претерпит ряд серьезных изменений
Центробанк РФ внес поправки в порядок оформления электронного полиса
Анна Калугина Сегодня в 08:21
148 0
Убит глава ДНР Александр Захарченко

Убит глава ДНР Александр Захарченко
Глава самопровозглашенной республики был взорван в кафе «Сепар»
Редакция СИА-ПРЕСС 31 августа в 23:35
522 1
Наш профессиональный праздник – это праздник всех россиян

Наш профессиональный праздник – это праздник всех россиян
Игорь Иванов, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Сургут» 31 августа в 07:21
365 0
​Нагими намерениями

​Нагими намерениями
В художественном вузе перед приездом делегации РПЦ накрыли тряпками обнаженные скульптуры. Это уважение к чувствам верующих или неуважение к искусству?
Надежда Макаренко 31 августа в 17:13
391 1
Через тернии к школе

Через тернии к школе
Сургутянка полгода боролась с бюрократической системой, чтобы отправить ребенка в первый класс
Анастасия Якупова 31 августа в 15:18
393 0
​Елена Коновалова: «Нас не лишили лицензии, а это значит, что университет продолжает работать в прежнем режиме»

​Елена Коновалова: «Нас не лишили лицензии, а это значит, что университет продолжает работать в прежнем режиме»
Проректор СурГУ прокомментировала новость о лишении вуза аккредитации по крупным направлениям
Анастасия Якупова 31 августа в 12:15
614 0
Для киноманов и сериальщиков: как в Сургуте назывался первый кинотеатр, и есть ли в нашем городе дети, названные в честь персонажей из «Игры престолов»? // ТЕСТ

Для киноманов и сериальщиков: как в Сургуте назывался первый кинотеатр, и есть ли в нашем городе дети, названные в честь персонажей из «Игры престолов»? // ТЕСТ
Партнёрский материал siapress.ru и МТС
Редакция СИА-ПРЕСС 31 августа в 11:33
422 0
«СурГУ доработал нужные документы, и все аккредитации были восстановлены»

«СурГУ доработал нужные документы, и все аккредитации были восстановлены»
Александр Сидоров, председатель попечительского совета СурГУ, депутат Госдумы РФ 31 августа в 11:06
594 1
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2017.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Стройнова Маргарита Сергеевна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика