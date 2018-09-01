В состояние боевой готовности боевые подразделения ДНР встали еще вчера. Но это не говорит о том, что они пойдут в атаку. Речь идет о готовности к обороне.

К Артемовску (территория, подконтрольная Киеву), например, также стягивается большое количество бронетехники. По минским соглашениям техника от линии разграничения должна быть отведена, в случае с ДНР – это практически пограничная территория с Российской Федерацией, глубокий тыл республики.

Такие же условия должна выполнять и украинская сторона, но ответственным подход Украины к их соблюдению никогда не был. Сейчас ситуация такова, что конфликт может перейти с новой силой в горячую фазу от любой искры.

Пока (на утро субботы 1 сентября) – по информации от моих друзей из ДНР, с которыми я поддерживаю связь через радиоканал – ситуация относительно спокойная. Но определенное напряжение, само собой, есть. Люди искренне скорбят, как было в случаях с гибелью других ярких командиров, например - с Арсеном Павловым или Михаилом Толстых, с которым мне довелось познакомиться в одну из поездок.



В целом, военнослужащие ДНР, с которыми я общался вчера, и сегодня рассуждают примерно так: «Захарченко погиб, но это ничего не изменит». То есть можно говорить о том, что боевой дух трагедия не сломала.



Последние пару лет обстановку в самопровозглашенных республиках ДНР и ЛНР можно охарактеризовать как вялотекущий конфликт.

Есть ряд точек на линии соприкосновения, где стабильно происходят стрелковые бои, время от времени с применением минометов или бронетехники. Но люди к этому уже, в принципе, привыкли. Для многих это даже стало нормой. Линия разграничения никуда не делась. На ней по обе стороны раболтает миссия ОБСЕ, но, следует отметить, к объективности наблюдателей много претензий. Сейчас, конечно, следует ожидать определенный всплеск истерии о том, что «все пропало», но массовой она не будет. Также гибель Захарченко, безусловно, воодушевила проукраински настроенных интернет-троллей на глумливые сообщения. они активизировались еще вчера, сразу после новости о гибели Захарченко. Для ряда СМИ, причем не только украинских, снова наступило время "удивительных историй". По личным наблюдениям, это случается всегда, как только какая-то яркая персона из ДНР погибает или терпит неудачу.



Одна из наших поездок с гуманитарной миссией в ДНР и ЛНР случилась накануне выборов главы ДНР. С нами тогда были сургутские фотокорреспонденты Алексей Андронов и Рамиль Нуриев. У всех, с кем встречались интересовались видением ситуации, намерением участия в выборах и, разумеется, задавали вопрос о том, за кого намерены отдать голос. В том что население примет участие в выборах и поддержит на них Александра Захарченко сомнений не было.

Тогда, в день голосования, мы побывали на многих избирательных участках Донецка. По большому счету - было интересно, но Алексей и Рамиль даже репортажи сделали. Несмотря на то, что до дня голосования не было информации о местонахождении избирательных участков (чтобы они не стали целями для украинской артиллерии), и люди сами узнавали адреса, с самого утра выстраивались в очереди. Явка была очень большой. Украинские СМИ, подавая эту тему расказывали будто голосующих стягивают на голосование насильно, под дулами автоматов. Абсолютная ложь. У нас есть тому масса подтверждающих фотодокументов.

На Александра Захарченко возлагались большие надежды, и, кто бы что ни говорил, он оправдывал ожидания людей, а жители ЛНР смотрели на соседей не без доли зависти – Захарченко был более эффективным и успешным руководителем, чем Плотницкий.

фото из архива автора 2015 год