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Вся страна — в фанатах Кобзона?

То ли я ничего не понимаю в искусстве, то ли широкие народные массы, как обычно, в своей безудержной скорби перебарщивают

Оказывается, у нас вся страна фанатеет от Иосифа Кобзона. Вот уж чего искренне понять не могу.

Нет, статьи о том, что дядька был мощный и монументальный, великий и сложный — это всё закономерно. Но вот блоги о том, какие крутые песни он оставил (в их числе — «Журавли» и «День Победы»: ну ладно, Марку Бернесу уже всё равно, но Лев Лещенко наверняка немножко недоумевает), а также публикации типа «Музыканты Teslaboy, «Комсомольска» и OQJAV о любимых песнях Кобзона» — ну камооон, как говорит некая певица, любящая «высказывать мнение».

Выскажу мнение. «Музыканты — о любимом звуке колокола». Вот творчество Кобзона последних лет сорока — это, простите, именно звук колокола, мощный, величественный такой БАБАМ!
Не согласны? Попробуйте ответить, когда в последний раз осознанно смотрели выступление этого артиста. Я, со своей стороны, вспоминаю концерты Зыкиной, Шульженко, Магомаева, «Песняров», за просмотром которых я целенаправленно (!) заходил на YouTube, — Кобзона среди них нет.
То ли я ничего не понимаю в искусстве, то ли широкие народные массы, как обычно, в своей безудержной скорби перебарщивают.


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Сегодня в 12:18, просмотров: 184, комментариев: 9


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Комментарии:
Dochimacho
не нравится
Сегодня в 12:38
перебарщивают канэшно
Швондер
не нравится
Сегодня в 12:54
Мафиози, лицемер и конъюнктурщик
Степан Облезлый
не нравится
Сегодня в 13:24
Автору: я не люблю хоккей. Но когда погиб Харламов, искренне скорбил со всеми. Мой посыл понятен? Так что не перебарщивай тут.
Швондер
не нравится
Сегодня в 13:34
а то чё
Швондер
не нравится
Сегодня в 13:34
будет?
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 13:39
Однако, Юрий то хорошо разбирается в творчестве советских композиторов и певунов. Я вот хоть про Кобзона чё-то узнал. БАБАМ. В России всегда так, самое интересное после смерти.

Дело еще вот в чем, уходит так сказать эпоха вместе со скрепами. Хорошая или плохая судить не берусь. Относительно той, которая грядет. Но, прям как Тальков предсказывал – не дураков, а гениев. Правда он через сколько то там тыщу лет предсказывал. Но гениев уже хоть пруд пруди.


Сергей Б
не нравится
Сегодня в 13:44
Облезлого ваще не догоняю. Скорбить не потому что скорбно, а чтоб за компашку.
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 13:59
Так что, не обламывайте облезлому тусняк, тут.
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 14:21
Но, в чем-то Юрий прав. А ведь не дай бог, главная скрепа, того… Да еще зимой. Это же как со Сталиным получится. А потом еще как со Сталиным, развенчают. Я же говорю, в России самое интересное после смерти.

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Мнения

Вся страна — в фанатах Кобзона?

Вся страна — в фанатах Кобзона?
То ли я ничего не понимаю в искусстве, то ли широкие народные массы, как обычно, в своей безудержной скорби перебарщивают
Юрий Нуриев Сегодня в 12:18
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