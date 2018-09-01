Вся страна — в фанатах Кобзона?

Оказывается, у нас вся страна фанатеет от Иосифа Кобзона. Вот уж чего искренне понять не могу.

Нет, статьи о том, что дядька был мощный и монументальный, великий и сложный — это всё закономерно. Но вот блоги о том, какие крутые песни он оставил (в их числе — «Журавли» и «День Победы»: ну ладно, Марку Бернесу уже всё равно, но Лев Лещенко наверняка немножко недоумевает), а также публикации типа «Музыканты Teslaboy, «Комсомольска» и OQJAV о любимых песнях Кобзона» — ну камооон, как говорит некая певица, любящая «высказывать мнение».



Выскажу мнение. «Музыканты — о любимом звуке колокола». Вот творчество Кобзона последних лет сорока — это, простите, именно звук колокола, мощный, величественный такой БАБАМ!

Не согласны? Попробуйте ответить, когда в последний раз осознанно смотрели выступление этого артиста. Я, со своей стороны, вспоминаю концерты Зыкиной, Шульженко, Магомаева, «Песняров», за просмотром которых я целенаправленно (!) заходил на YouTube, — Кобзона среди них нет.

То ли я ничего не понимаю в искусстве, то ли широкие народные массы, как обычно, в своей безудержной скорби перебарщивают.