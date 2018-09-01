Уважаемые учителя, школьники и их родители!

1 сентября — прекрасный и торжественный день, когда и педагоги, и ученики находятся в предвкушении водоворота событий, которым будет наполнена их школьная жизнь в течение следующих 9 месяцев. На линейках больше всех волнуются первоклассники. Они вступают в новый этап своей жизни, где школа играет роль прочного фундамента на будущее. Сургутский район очень серьезно относится к сфере образования. Мы уделяем большое внимание материально-технической базе, внедряем инновационные методики, решаем кадровые проблемы. Все это делается, чтобы образовательные учреждения сельских и городских поселений соответствовали тем высоким стандартам, которые предъявляются современной школе 21 века, а выпускники были конкурентоспосбными и успешными в жизни.