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​ОСАГО претерпит ряд серьезных изменений

Центробанк РФ внес поправки в порядок оформления электронного полиса

Фото: w-ip.ru
Фото: w-ip.ru

Реформы в отношении порядка оформления е-ОСАГО направлены на повышение удобства сервиса электронных продаж «автогражданки» для автовладельцев, а также на защиту от мошеннических схем.

В 2017 году вышло распоряжение, согласно которому все страховые компании обязаны предоставлять услуги по оформлению электронного полиса ОСАГО. Однако, как выяснилось в ходе различных проверок и мониторингов, потребители электронных услуг все еще сталкиваются с техническими сбоями при оформлении е-ОСАГО.

Одна из самым распространенных – невозможность зарегистрироваться в личном кабинете из-за проблем с электронным ключом. Банк России выпустил новый указ, по которому в ключе электронной подписи отныне будут использоваться только латинские буквы и цифры.

Важным этапом реформы по либерализации ОСАГО станет расширение тарифного коридора на 20% вверх и вниз. Это позволит страховым компаниям устанавливать тарифы для различных категорий водителей и транспортных средств, учитывая потенциальные риски, более обоснованно (дело в том, что сейчас, не имея такой возможности, страховые компании устанавливают тарифы по верхней границе абсолютно для всех, чтобы частично компенсировать убыточность по этому виду страхования).

Изменения коснутся и коэффициента «возраст/стаж». Те четыре ступени, которые действуют сейчас и понижают стоимость полиса при увеличении стажа и возраста водителя, не дают возможности справедливо определять уровень вождения и, следовательно, коэффициент, влияющий на стоимость полиса. Так что вместо четырех ступеней будут действовать 50, что станет еще одним важным шагом по направлению к индивидуальной стоимости ОСАГО для разных категорий автовладельцев.

Следующая инициатива ЦБ РФ подразумевает пересмотр условий расчета коэффициента аварийности. Он должен будет рассчитываться раз в год независимо от того, какое количество договоров заключалось и расторгалось.

Все эти меры будут способствовать переходу ко второму этапу реформы, а именно к индивидуальной тарификации.

Ситуацию для siapress.ru прокомментировал заместитель начальника отдела экспертизы ООО «Страховое общество «Сургутнефтегаз» Иван Попов:

"Закон об ОСАГО был изменен с учетом реальных потребностей автовладельцев. Правительство внесло изменения для прозрачного и более удобного взаимодействия между страховой компанией и автовладельцем. Например, вменение в обязанность страховой компании продавать электронные полисы ОСАГО. На территории ХМАО покупка электронных полисов менее востребована, чем в других регионах России. Хотя процедура заключения договора не трудоемкая и понятна даже не самому продвинутому пользователю, зато преимуществ достаточно. Теперь электронный полис ОСАГО можно приобрести в любое время суток, для этого не нужно стоять в очереди и предварительно записываться, торопиться, чтобы успеть в часы работы страховой компании. Если возникнет необходимость внести изменения в электронный полис, это можно будет сделать самостоятельно через личный кабинет на сайте страховой компании. И в дальнейшем продлить полис можно будет на основании имеющихся данных. Вкратце – это комфортно, быстро и удобно.

Изменения, которые произошли в этом году в законе об ОСАГО, коснулись и лимита выплат. Лимит выплат при оформлении ДТП по Европротоколу без вызова сотрудников ГИБДД увеличен до 100 000 рублей. Это касается случаев, когда виновник признает свою вину, не нанесен вред жизни и здоровью граждан, оба водителя застрахованы по ОСАГО и согласны с обстоятельствами аварии.Данное изменение сильно упрощает процедуру оформления аварии. Но обратите внимание! В случае оформления ДТП по Европротоколу виновник обязан в течение 5 рабочих дней известить свою страховую компанию об аварии, направив копию извещения о ДТП. Если вы не выполнили данное условие, то страховщик имеет полное право предъявить вам иск в размере страховой выплаты, которую произвел потерпевшему.

Также изменения произошли в части формата выплат. Теперь закон об ОСАГО позволяет автовладельцу по направлению от страховой компании ремонтировать транспортное средство на СТОА без учета износа и только новыми деталями за исключением, когда нужные детали отсутствуют в продаже".


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01 сентября в 08:21, просмотров: 491, комментариев: 0


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