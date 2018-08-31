Изменение законодательства может сорвать капитальный ремонт сургутских домов

Из 1300 домов Сургута, входящих в региональную программу капитального ремонта, только в 58 жильцы завели спецсчета для перечисления платежей по капремонту. Об этом рассказал заместитель директора городского хозяйства сургутской администрации Константин Карпеткин. По его словам, далеко не все жители многоквартирных домов готовы брать на себя ответственность и сами распоряжаться отчислениями на капремонт.

«В какой-то степени, вариант с общим для всех фондом капремонта проще для жителей. Ничего делать ну нужно, «общий котел» формируется сам собой, – объясняет Константин Карпеткин. – А чтобы сделать спецсчет, нужна инициатива граждан, активность, собрание собственников и определенные усилия. В итоге выяснилось, что только в 58 домах жильцы хотят сами распоряжаться деньгами на капитальный ремонт через спецсчета. В основном речь идет о жителях новых многоквартирных домов».

Главным плюсом создание спецсчета чиновники называют возможность проводить необходимые работы в любой удобный для жильцов срок. В то же время, для тех домов, которые выделяют деньги в «общий котел», срок ремонта жестко обозначается региональным фондом капремонта. Их изменение возможно только в случае актуализации программы капремонта, которая происходит дважды в год. Но требования строгие: из 70 заявок на актуализацию в этом году Фондом капремонта были одобрены только пять.

Вместе с тем, последние изменения законодательства усложнили всю процедуру капитального ремонта. Если раньше подрядчики могли участвовать в конкурсе сразу по двум типам работ: на разработку проектно-сметной документации и непосредственно сам ремонт, то теперь по ним нужно проводить два разных конкурса. Это приводит к увеличению срока всех работ, рассказала начальник отдела организации ремонта и благоустройства жилищного фонда и объектов городского хозяйства сургутской администрации Анна Парфенова.

«В течение года Югорский фонд капремонта должен провести конкурс на разработку проектно-сметной документации и только после того, как он ее примет, организует второй конкурс на монтажно-строительные работы. В результате часть работ подрядчики просто не успевают сделать. Особое беспокойство вызывает ремонт кровли, который сильно зависит от погодных условий».

В этом году по региональной программе капитальный ремонт должен пройти в 32 домах, но сейчас в работе находятся только 15 из них. В сургутской администрации надеются, что эта ситуация временная и в скором времени разрешится.