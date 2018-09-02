​Уважаемые работники нефтегазовой отрасли!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником! Нефтегазовый комплекс был и остается одной из важнейших отраслей экономики. От производственных успехов нефтяников и газовиков зависит благополучие всей страны. Здесь, на Севере – день нефтяной и газовой промышленности давно уже стал поистине народным праздником. Сургутский район – яркое тому подтверждение. На территории муниципалитета работают ведущие российские нефтяные компании, расположен комплекс по переработке газового конденсата, представлены нефтесервисные предприятия, создана мощнейшая инфраструктура для добычи и транспортировки углеводородов. Поэтому редко можно встретить семью, которая так или иначе не связана с нефтегазовой отраслью. Стараниями и упорным трудом тысяч людей на территории Сургутского района добывается больше 80 миллионов тонн черного золота в год, это треть от всего объема Ханты-Мансийского автономного округа. Желаю всем нефтяникам и газовикам достижения новых производственных вершин, семейного благополучия и, конечно же, здоровья.