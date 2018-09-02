Нефтегазовая отрасль по-прежнему – основа экономики России, залог ее развития и процветания

От имени коллектива СГМУП «Городские тепловые сети» и от себя лично поздравляю всех тружеников и ветеранов нефтегазовой отрасли с профессиональным праздником – Днем работников нефтяной и газовой промышленности!

Этот праздник традиционно является значимым событием не только для тех, кто с гордостью причисляет себя к славному отряду нефтяников и газовиков, но и для всей нашей огромной страны. Ведь нефтегазовая отрасль по-прежнему – основа её экономики, залог развития и процветания.

В этот праздничный день хочу пожелать Вам новых трудовых свершений, надежных партнеров и динамичного развития, профессиональных и личных успехов, благополучия и здоровья!