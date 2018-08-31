16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  68,0447   EUR  79,4966  

Наш профессиональный праздник – это праздник всех россиян

Дорогие земляки!

От имени руководства и многотысячного коллектива ООО «Газпром трансгаз Сургут» поздравляю вас с Днем работников нефтяной и газовой промышленности!
История развития нефтегазовой отрасли - это история поисков и открытий, рекордов и достижений, преодоления трудностей и решения сложных задач. Это время профессионального роста кадров, становления коллективов, формирования их традиций. Благодаря упорному каждодневному труду, умению работать на совесть, чувству ответственности и преданности корпоративным интересам работники ТЭК сохраняют и развивают высокий научно-технический потенциал, создают условия для стабильного продвижения вперёд.
Газовики и нефтяники обеспечивают население и предприятия всем необходимым - теплом, энергией, светом, создают новые рабочие места, добросовестно платят налоги, вносят большой вклад в экономическое развитие страны.
Именно поэтому наш профессиональный праздник – это праздник всех россиян. В этот день мы с особой гордостью ощущаем свою принадлежность к профессиональному сообществу и верим: впереди – новые успехи и достижения!
Слова особого уважения и благодарности адресую ветеранам отрасли. Благодаря вашим усилиям, энтузиазму, полной самоотдаче при освоении первых месторождений углеводородного сырья проложены первые километры трубопроводов и дорог, построены города и поселки. Это требовало мужества и терпения, выдержки и взаимопомощи, стойкости характера и преданности профессии.
Газовики всегда добросовестно, с полной отдачей выполняют свой долг, добывая и доставляя потребителям ценное энергетическое сырье. Уверен, что и в дальнейшем мы сделаем все возможное, чтобы сохранить и развить мощный потенциал топливно-энергетического комплекса Тюменской области.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 07:21, просмотров: 103, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

Изменение законодательства может сорвать капитальный ремонт сургутских домов

Изменение законодательства может сорвать капитальный ремонт сургутских домов
Причина – время на проведение всех конкурсных процедур увеличилось вдвое
Артем Мазнев Сегодня в 17:41
103 0
Наш профессиональный праздник – это праздник всех россиян

Наш профессиональный праздник – это праздник всех россиян
Игорь Иванов, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Сургут» Сегодня в 07:21
102 0
​Нагими намерениями

​Нагими намерениями
В художественном вузе перед приездом делегации РПЦ накрыли тряпками обнаженные скульптуры. Это уважение к чувствам верующих или неуважение к искусству?
Надежда Макаренко Сегодня в 17:13
142 1
Через тернии к школе

Через тернии к школе
Сургутянка полгода боролась с бюрократической системой, чтобы отправить ребенка в первый класс
Анастасия Якупова Сегодня в 15:18
186 0
​Елена Коновалова: «Нас не лишили лицензии, а это значит, что университет продолжает работать в прежнем режиме»

​Елена Коновалова: «Нас не лишили лицензии, а это значит, что университет продолжает работать в прежнем режиме»
Проректор СурГУ прокомментировала новость о лишении вуза аккредитации по крупным направлениям
Анастасия Якупова Сегодня в 12:15
385 0
Для киноманов и сериальщиков: как в Сургуте назывался первый кинотеатр, и есть ли в нашем городе дети, названные в честь персонажей из «Игры престолов»? // ТЕСТ

Для киноманов и сериальщиков: как в Сургуте назывался первый кинотеатр, и есть ли в нашем городе дети, названные в честь персонажей из «Игры престолов»? // ТЕСТ
Партнёрский материал siapress.ru и МТС
Редакция СИА-ПРЕСС Сегодня в 11:33
249 0
«СурГУ доработал нужные документы, и все аккредитации были восстановлены»

«СурГУ доработал нужные документы, и все аккредитации были восстановлены»
Александр Сидоров, председатель попечительского совета СурГУ, депутат Госдумы РФ Сегодня в 11:06
388 1
«Чтобы двор многоэтажки стал красивым, удобным и безопасным, придется заплатить»

«Чтобы двор многоэтажки стал красивым, удобным и безопасным, придется заплатить»
Интервью с директором ассоциации «ЖКХ Контроль Югры» Олегом Шияном
Лилия Сулейманова Сегодня в 10:22
246 2
Ольга Пилецкая: «Он никогда не лгал, не лебезил, не совершал показательных поступков...»

Ольга Пилецкая: «Он никогда не лгал, не лебезил, не совершал показательных поступков...»
Председатель Филармонического общества Югры — об Иосифе Кобзоне
Ольга Пилецкая, председатель Филармонического общества Югры 30 августа в 20:16
414 1
Насильники, сатанисты и подростки с автоматами

Насильники, сатанисты и подростки с автоматами
Тайная жизнь заброшенного сургутского «морга»
Анастасия Семихатских 30 августа в 17:10
964 5
Алёна Блинова: «У него нет случайных песен! Каждая песня — как гимн»

Алёна Блинова: «У него нет случайных песен! Каждая песня — как гимн»
Директор театра актера и куклы «Петрушка» — о кончине Иосифа Кобзона
Редакция СИА-ПРЕСС 30 августа в 16:38
391 1
Яков Черняк: «Ярких воспоминаний о ярком человеке, безусловно, много...»

Яков Черняк: «Ярких воспоминаний о ярком человеке, безусловно, много...»
Директор Сургутской филармонии прокомментировал смерть Иосифа Кобзона
Редакция СИА-ПРЕСС 30 августа в 15:49
382 0
Пятёрка по литературе. Топ книг о России и любви — от председателя общественного совета Сургутского района Ирины Ковалевой

Пятёрка по литературе. Топ книг о России и любви — от председателя общественного совета Сургутского района Ирины Ковалевой
Редакция СИА-ПРЕСС 30 августа в 14:44
334 0
​Когда врачи не лечат

​Когда врачи не лечат
К кому обращаться пациенту, если он недоволен качеством оказанных медицинских услуг. Или даже не оказанных
Анастасия Якупова 30 августа в 14:07
455 1
Нет слепоты гуще, чем добровольная!

Нет слепоты гуще, чем добровольная!
​В очередной раз провел прием жителей по личным вопросам.И в очередной раз с сожалением вынужден признать: в большинстве ситуаций люди сами доводят проблему до критической точки.
Ринат Айсин, депутат думы Югры 30 августа в 09:34
572 21
Плевок в лицо

Плевок в лицо
Все лето людям морочили голову, что реформу придумали проклятые либералы из окружения Медведева, и рано или поздно Путин этому положит конец
Федор Крашенинников, политолог 29 августа в 18:29
624 1
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2017.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Стройнова Маргарита Сергеевна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика