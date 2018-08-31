Дорогие земляки!

От имени руководства и многотысячного коллектива ООО «Газпром трансгаз Сургут» поздравляю вас с Днем работников нефтяной и газовой промышленности!

История развития нефтегазовой отрасли - это история поисков и открытий, рекордов и достижений, преодоления трудностей и решения сложных задач. Это время профессионального роста кадров, становления коллективов, формирования их традиций. Благодаря упорному каждодневному труду, умению работать на совесть, чувству ответственности и преданности корпоративным интересам работники ТЭК сохраняют и развивают высокий научно-технический потенциал, создают условия для стабильного продвижения вперёд.

Газовики и нефтяники обеспечивают население и предприятия всем необходимым - теплом, энергией, светом, создают новые рабочие места, добросовестно платят налоги, вносят большой вклад в экономическое развитие страны.

Именно поэтому наш профессиональный праздник – это праздник всех россиян. В этот день мы с особой гордостью ощущаем свою принадлежность к профессиональному сообществу и верим: впереди – новые успехи и достижения!

Слова особого уважения и благодарности адресую ветеранам отрасли. Благодаря вашим усилиям, энтузиазму, полной самоотдаче при освоении первых месторождений углеводородного сырья проложены первые километры трубопроводов и дорог, построены города и поселки. Это требовало мужества и терпения, выдержки и взаимопомощи, стойкости характера и преданности профессии.

Газовики всегда добросовестно, с полной отдачей выполняют свой долг, добывая и доставляя потребителям ценное энергетическое сырье. Уверен, что и в дальнейшем мы сделаем все возможное, чтобы сохранить и развить мощный потенциал топливно-энергетического комплекса Тюменской области.