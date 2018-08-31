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​Нагими намерениями

В художественном вузе перед приездом делегации РПЦ накрыли тряпками обнаженные скульптуры. Это уважение к чувствам верующих или неуважение к искусству?

фото: НГС
фото: НГС

Недавно в культурном мире России произошел интересный прецедент: перед приездом делегации из РПЦ в Новосибирском государственном университете архитектуры и дизайна накрыли тканью античные статуи обнаженных людей, стоящие в фойе вуза.

Это событие породило множество обсуждений об уместности и целесообразности поступка работников учебного заведения. Скульптуры прикрыли, чтобы «не ранить чувства» представителей церкви, сообщили местному изданию НГС участники проходившего в университете форума. В пресс-службе заведения не смогли объяснить, зачем классические статуи нарядили в желтые простыни.

Меж тем настоятель Покровского храма протоиерей Александр Матрук, который был в делегации РПЦ, посетившей заведение, остался доволен нарядами статуй и сказал, что «ничего не должно смущать человека».

«Как бы чего не вышло» — судя по всему, принцип, негласно действующий во многих учреждениях нашей страны. Как рассказывают источники, даже у нас в городе работает самоцензура.

«У нас уже давно школьные организаторы просят, чтобы не было никакой обнаженки. Что-то приходилось убирать на время экскурсии...», — делится сотрудник одного из сургутских учреждений. Какому восприятию искусства могут научиться школьники, от которых стыдливо прикрывают перси Венеры или Мадонны?

А помните презабавный случай в 2016 году, когда в Санкт-Петербурге тестикулы статуи Давида закрыли кепкой?

Скульптура появилась там в поддержку проходящей в здании евангелическо-лютеранской церкви святой Анны мультимедийной выставки «Микеланджело. Сотворение мира».

Оказалось, что активисты, спрятавшие пикантную деталь статуи, с помощью подобной акции хотели продемонстрировать абсурдность споров об одежде для скульптуры. Поводом послужила жалоба жительницы северной столицы на то, что Давид портит исторический облик города и может дурно повлиять на несовершеннолетних.

Говорят, не нужно ходить в чужой монастырь со своим уставом, но и превращать всю окружающую действительность в один сплошной монастырь тоже не вполне корректно. Искусство, религия и наука в разных смыслах тесно переплетены, но все же двигаются собственными путями. Храм науки — для науки. Храм искусства — для искусства. Храм религии — для религии. Изучаем, восхищаемся, уважаем.
Иногда самыми благими намерениями устилается дорога в ад невежества, где вместо кипящих котлов: картины Леонардо да Винчи с заклеенными Мадоннами, замазанные прелести дам на полотнах Рубенса и наспех накрытые тряпками скульптуры Родена.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Владимир Назанский, искусствовед, куратор Музея современного искусства Эрарта:

«Бог создал человека прекрасным и обнаженным. Лишь после грехопадения Адам и Ева начали прикрываться и драпироваться. Случай, когда в Новосибирском государственном архитектурно-художественном институте в неуклюжем порыве лояльности перед проведением мероприятия РПЦ (не совета муфтиев) задрапировали античные слепки — тоже является формой грехопадения. За этим отказом от красоты божьего мира угадываются лицемерие и порочность.

Древнегреческие скульпторы стремились к созданию обобщенного образа красоты, максимально приближаясь к божьему замыслу. Эти образы нашли свое место и в христианской цивилизации. Знаменитый Парфенон в Афинском акрополе — храм Афины Парфенос (девственницы) стал с приходом христианства храмом Богоматери. Найденная древними греками пластическая гармония получила развитие в эпоху Возрождения, стала нормой в эпоху Просвещения и классицизма. Даже в сталинское время девушки с веслом (восходящие к античной скульптуре) украшали парки советских городов.

Да, в наше время искусство, зажатое между рынком и политикой, часто теряет фундаментальную функцию хранения гармонии. Собственно, на эту функцию искусства, да еще в государственном художественном вузе, и покусилось институтское руководство из ситуативных или иных побуждений. Надо сказать, что и в дореволюционной России бывали такие случаи. Кому-то христианство открывает пути добра и света, пути спасения, для кого-то христианство становится генератором мракобесия и предрассудков. Но разве мы стремимся к новому Средневековью? Но даже в средневековой живописи на сценах страшного суда души предстают в антропоморфном обнаженном виде (не в дорогих и модных одеяниях), и даже инквизиции не приходило в голову завешивать их тряпочками. Еще один аспект этой истории — коррупционный. Причем, это постсоветская новая форма не финансовой коррупции, когда руководство, думая, что делает благое дело, манипулирует государственной собственностью, предоставляя площади для непрофильной деятельности. Но для спасения души надо жертвовать своим, а не государственным имуществом. Словом, как ни посмотри, со всех сторон получается некрасивая история».


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Сегодня в 17:13, просмотров: 19, комментариев: 0


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Мнения

​Нагими намерениями

​Нагими намерениями
В художественном вузе перед приездом делегации РПЦ накрыли тряпками обнаженные скульптуры. Это уважение к чувствам верующих или неуважение к искусству?
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