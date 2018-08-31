Бери — не хочу

Какие здания нужны Сургуту / Обещают Сургуту:
1) Планетарий;
2) Ботанический сад;
3) Студгородок;
4) Собственное здание для театра «Петрушка»;
5) Собственное, специализированное здание для Сургутского драматического театра (вместо адаптированного здания ДК);
6) Школа искусств в Восточном жилом районе;
7) Поликлиника в районе Геологов;
8) Яхт-клуб;
9) Центр современного искусства;
10) 25 новых школ;
11) Станция Юных натуралистов.
Какие здания Сургута стоят не у дел:
1) Станция Юных натуралистов;
2) Здание гостиницы на Мелик-Карамова;
3) «Морг» на ул. Каролинского;
4) Недострой у ТРЦ «Сургут Сити Молл»;
5) Здание на пересечении Майская-Декабристов;
6) Стеклянное здание у СОКБ;
7) Здание бывшего Техноцентра;
8) Здание, строившееся для ООО "Газпром переработка";
9) "Грэсовский пятачок".
(Фото: И.Швец, А.Андронов)