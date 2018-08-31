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Бери — не хочу

У Сургута есть здания, и есть потребность в зданиях. Но две эти категории, по-видимому, совершенно несовместимы

Какие здания нужны Сургуту / Обещают Сургуту:

1) Планетарий;

2) Ботанический сад;

3) Студгородок;

4) Собственное здание для театра «Петрушка»;

5) Собственное, специализированное здание для Сургутского драматического театра (вместо адаптированного здания ДК);

6) Школа искусств в Восточном жилом районе;

7) Поликлиника в районе Геологов;

8) Яхт-клуб;

9) Центр современного искусства;

10) 25 новых школ;

11) Станция Юных натуралистов.

Какие здания Сургута стоят не у дел:

1) Станция Юных натуралистов;

2) Здание гостиницы на Мелик-Карамова;

3) «Морг» на ул. Каролинского;

4) Недострой у ТРЦ «Сургут Сити Молл»;

5) Здание на пересечении Майская-Декабристов;

6) Стеклянное здание у СОКБ;

7) Здание бывшего Техноцентра;

8) Здание, строившееся для ООО "Газпром переработка";

9) "Грэсовский пятачок".

(Фото: И.Швец, А.Андронов)


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Сегодня в 15:50, просмотров: 122, комментариев: 4


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Комментарии:
Моби
не нравится
Сегодня в 16:43
еще возле парка на энергетиков недострой за забором, уж отдали б какому-нибудь макдональдсу
Семихатских Моби
не нравится
Сегодня в 16:50
Точно! Спасибо, добавила в список.
альберт леонов
не нравится
Сегодня в 17:01
Желание забрать чужое и прибрать к свои руки, всегда было сильное у Российского менталитета
Моби альберт леонов
не нравится
Сегодня в 17:08
в смысле? взял участок - строй, не можешь - верни обратно и иди работай по найму, раз не можешь бизнесом заниматься. Или найдёшь хоть одну разумную причину, почему указанное мной здание годами бичам служит ночлежкой?

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